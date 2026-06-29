Kendi belediyesini denetlemek için dilenci kılığına girdi, 20 saat sokakta yaşadı! Başkanın ilginç deneyi...

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Criciúma kentinin Belediye Başkanı Vagner Espindola, bir ilke imza attı.

Espindola, kentte evsizlere yönelik hizmetleri yerinde değerlendirmek amacıyla sıra dışı bir deney gerçekleştirdi.

Eski kıyafetler giyip kimliğini gizleyen başkan, yaklaşık 20 saat boyunca evsiz biri gibi yaşayarak belediyenin sosyal yardım sistemini test etti.

Deney kapsamında trafik ışıklarında yardım isteyen Espíndola, kısa sürede vatandaşlardan yiyecek ve para desteği aldı. Geceyi ise bir kilisenin sundurmasının altında geçirdi.

Belediye başkanı, deney sırasında kendi eşi ve çocuklarının yanından geçmesine rağmen ailesinin bile kendisini tanımadığını anlattı.

Sosyal yardım ekipleri tanıdı

Başlangıçta 24 saat sürmesi planlanan deney, belediyenin sosyal yardım ekibinin kendisini fark etmesiyle yaklaşık 20 saatin ardından sona erdi.

Yardım görevlileri, onun belediye başkanı olduğunu bilmeden destek teklifinde bulundu. Kimliğini açıklayan Espindola, deneyi burada sonlandırdı.

Deneyin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan belediye başkanı, amacının evsizlerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlamak ve kamu hizmetlerinin işleyişini yerinde gözlemlemek olduğunu söyledi.

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