Kendilerini başkomiser olarak tanıtarak 130 bin TL çaldılar

İstanbul’dan gelerek kendilerini başkomiser olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan iki şahıs, Sakarya'da ikamet eden bir kişiye, kimliği ile bankalardan kredi çekildiğini ancak kredi borcunu ödenmesi gerektiğini söyledi.

130 BİN TL VERDİ

Dolandırıcılar makbuz karşılığında parayı ödeneceğini iddia ederek vatandaşı ikna etti. Mağdur elinde bulunan 50 bin TL nakit, 12 bin doları ve 6 bin euro toplamda 130 bin TL değerindeki parayı Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Cami'sinin oraya götürdü.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Zanlılardan bir tanesi parayı alarak kayıplara karıştı. Parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayan mağdur durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri Orhan Cami civarındaki kameraları inceleyerek şahıslardan biri olan A.G. isimli şahsı tespit etti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tespit ettiği A.G., isimli şahsı İstanbul’da yaptığı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

