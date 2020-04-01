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Yurt dışından dönen tır şoförü kendini karantinaya aldı

Memleketi Karabük'e dönen Haşim Çetinkaya, eve gelmeden önce eşini arayıp, oğullarının yanına gitmelerini istediğini, 14 gün evde kalacağını söyledi.

DHA |
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Yurt dışından dönen tır şoförü kendini karantinaya aldı

37 yıldır uzun yol şoförlüğü yapan Haşim Çetinkaya, taşıdığı yükü Almanya'ya bırakıp, Kapıkule Sınır kapısından Türkiye’ye döndü.

14 GÜN KARANTİNA ÖNLEMİ

Karabük'e evine dönen Çetinkaya, karısını oğlunun evine göndererek kendisini 14 gün boyunca karantina altına aldı.

'EVİ BOŞALTIN BEN DÖNÜYORUM, KARANTİNAYA GİRMEM LAZIM' DEDİ

4 çocuk ve 4 de torunun bulunduğunu belirten Çetinkaya, "Çocuklarıma, torunlarıma, hanımıma gelirken telefon ettim, evi boşaltın ben dönüyorum, 14 gün kalmam lazım evde karantinaya girmem lazım dedim. Onlar da tamam dediler gittiler. Şu an oğlumun evinde kalıyorlar. Yalnız kalıyorum evde. 14 günlük karantina süreci içerisinde evde yiyip içip yatıyorum kendime bakıyorum." dedi.

Yurt dışından dönen tır şoförü kendini karantinaya aldı ViDEO

"KİMSENİN KİMSEYE BULAŞTIRMAYA HAKKI YOK"

Virüs ihtimaline karşı yakınlarını düşünerek kendini karantinaya aldığını belirten Çetinkaya, "Kimsenin kimseye bulaştırmaya hakkı yok. Bu kötü bir mikrop. Allah göstermesin bu bizde de olabilir. Ben dışarıdan geldim, başkasına bulaşmasın, başkasına geçmesin diye bunu düşünerek kendimi karantinaya aldım. 65 yaş üstü evde kalıyor ama işi olmayan kimse dışarı çıkmasın. Kimse bilemez kendi üzerinde var mı yok mu? Onun için vatandaş evinde kalsın." dedi.

Yurt dışından dönen tır şoförü kendini karantinaya aldı

Yurt dışından dönen tır şoförü kendini karantinaya aldı

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