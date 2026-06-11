Kendisini MİT'le irtibatlı gibi gösteren şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te ikamet ettiği öğrenilen B.N.E.'nin, uzun süredir kendisini kamu yöneticileri ve birimleriyle irtibatlı gösteren yapay zeka destekli içerikler üretip sanal medya hesaplarında paylaştığı tespit edildi.

Aralarında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de olduğu kişilerle görüşmüş gibi fotoğraf paylaşan B.N.E., Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞ

Gözaltına alınan B.N.E.'nin kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından UYAP kaydının bulunduğu, şüphelinin bu yıl Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından da gözaltına alındığı öğrenildi.