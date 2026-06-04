Kenya, ABD'nin ebola karantina tesisi kurmasına izin verdi

Kenya hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde devam eden Ebola salgınına karşı hazırlık kapsamında planlanan karantina tesisiyle ilgili yeni bir adım attı.

Sağlık Bakanı Aden Duale, parlamentoda yaptığı açıklamada, tesisin kurulma sürecinde kamuoyunun görüşüne başvurulmayacağını ifade etti.

“HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU İSTİŞARE GEREKTİRMEZ”

Ulusal Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Duale, hükümetin anayasal sorumluluk gereği halk sağlığını korumakla yükümlü olduğunu vurguladı. Duale, Ebola tehdidinin sınır aşan bir risk oluşturduğunu belirterek, bu tür durumlarda gecikmeden hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan, “Bu salgın, Kenyalılar enfekte olmadan önce istişare gerektiren bir durum değildir.” ifadelerini kullanarak hükümetin hızlı karar alma yetkisine dikkat çekti.

LAIKIPIA HAVA ÜSSÜ PLANLAMASI GÜNDEMDE

Tartışmaların odağındaki tesisin, Laikipia Hava Üssü’nde kurulmasının planlandığı belirtiliyor. Projenin, biyolojik tehditlere karşı hızlı müdahale kapasitesini artırmayı hedeflediği ifade edilirken, tesisin yalnızca yabancı ülke vatandaşlarına değil, ihtiyaç halinde Kenyalılara da hizmet vereceği aktarıldı.

Bakan Duale, tesisin sadece belirli bir ülkeye hizmet edeceği yönündeki iddiaları da reddetti.

YASAL DAYANAK VE ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

Hükümet, Kamu Sağlığı Yasası kapsamında hareket edildiğini belirtirken, bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli tüm önlemlerin alınmasının yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Duale, ayrıca Kenya ile ABD arasında biyolojik tehditlerin azaltılmasına yönelik iş birliği anlaşmasının 2015 yılında imzalandığını, 2017’de parlamentodan geçtiğini ve 2022’de yenilenerek 2029’a kadar yürürlükte kalacağını hatırlattı.

ÜLKEDE PROTESTOLAR VE HUKUKİ SÜREÇ

Ebola karantina tesisi planı, ülkede kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açtı. Nanyuki kentinde yüzlerce kişi projeyi protesto ederken, çeşitli sivil toplum kuruluşları da uygulamanın şeffaflık ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Katiba Enstitüsü tarafından açılan dava kapsamında Yüksek Mahkeme, süreç tamamlanana kadar ABD veya başka bir yabancı hükümetle bağlantılı karantina tesislerinin kurulmasını geçici olarak durdurma kararı verdi.

“OLAĞAN DIŞI BİR DURUM”

Sağlık Bakanı Duale, mevcut koşulları “olağan dışı bir durum” olarak tanımlayarak, hızlı hareket edilmemesi halinde salgın riskinin büyüyebileceğini söyledi. Hükümetin temel önceliğinin halk sağlığını korumak olduğunu belirten Duale, alınan kararların bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

SAĞLIK GÜVENLİĞİ VE EGEMENLİK TARTIŞMASI

Kenya’daki karantina tesisi planı, yalnızca sağlık politikaları açısından değil, aynı zamanda egemenlik ve dış işbirliği boyutlarıyla da tartışılıyor. Uzmanlar, bu tür tesislerin kriz yönetiminde kritik rol oynayabileceğini belirtirken, kamuoyu ise karar süreçlerinde şeffaflık ve katılım talep ediyor.

Tesis tartışmaları, ülkede bulaşıcı hastalıklarla mücadele stratejileri ve uluslararası sağlık işbirliklerinin sınırları konusunda geniş bir toplumsal gündem oluşturmuş durumda.