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KGM açıkladı: Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, günlük yol durum bültenini açıkladı. Sürücülerin, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı bölgelerde dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

AA AA
KGM açıkladı: Karayollarında son durum
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Yurt genelinde yollarda bakım ve çalışmalar devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yol durumu bülteni, son durumu paylaştı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

ANKARA-KONYA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerindeki (Karahamzalı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

ÜSTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI

Kayseri-Niğde yolunun 14-19. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.

ULAŞIM BÖLÜNMÜŞ YOLUN BİR BÖLÜMÜNDEN İKİ YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-2. kilometreleri, Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8-9. kilometreleri, Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometreleri ve Aşkale-Bayburt yolunun 8-11. kilometrelerindeki çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)