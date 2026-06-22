KGM açıkladı: Karayollarında son durum

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Yurt genelinde yollarda bakım ve çalışmalar devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yol durumu bülteni, son durumu paylaştı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Muallimköy-Doğu Hereke kavşakları güney yolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

İSTANBUL-ANKARA İSTİKAMETİ KAPATILDI

Bu nedenle TEM Otoyolu'nun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler, Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.

İzmir Çevre Yolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Seyrek Köprüsü'nün Aydın istikametinde köprü derzi yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Bu kesimde ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

ULAŞIM DİĞER ŞERİTLERDEN SÜRDÜRÜLECEK

Söz konusu kesimdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülecek.

Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

ULAŞIM İKİ YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Sürücüler, Tomarza ilçesine ulaşabilmek için Akmescit yolunu kullanabiliyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3-4. kilometrelerinde Sanayi Farklı Seviyeli Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

ULAŞIM SERVİS YOLUNDAN SAĞLANIYOR

Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer istikametten gerçekleştiriliyor.

TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ ULAŞIM

Trabzon-Rize il sınırı yolunun 0-55. kilometrelerindeki gelişim çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometreleri ile Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.