Kia EV2 ağustosta Türkiye yollarına çıkacak: İşte özellikleri

Kia Türkiye Genel Müdürü Şafak Savcı, heyecanla beklenen yeni elektrikli SUV modeli Kia EV2'nin ağustos ayında Türkiye lansmanının yapılacağını duyurdu.

Fiyatlandırma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte aracın oldukça rekabetçi bir etiketle tüketicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

KİA EV2 İÇİN 2 MİLYON TL ALTI HEDEFİ VAR

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni modelin uzun menzilli versiyonunun 2 milyon TL'nin altında bir başlangıç fiyatıyla pazara giriş yapması hedefleniyor.

Bu stratejik fiyatlandırmanın, abisi konumundaki EV3 modelinden yüzde on daha uygun bir seviyeye işaret ettiği belirtiliyor.

Kia Türkiye, bu yeni modelin de rüzgarıyla 2026 yılı sonu itibarıyla toplam satışlarını 30 bin adede yaklaştırmayı planlıyor.

Markanın güçlü satış performansında yakında piyasaya sürülecek yeni Seltos ve sevilen model Sportage büyük bir rol üstlenecek.

TÜRKİYE'NİN İLK BAĞLANTILI KİA MODELLERİ GELİYOR

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak yeni parti EV3'ler, markanın Türkiye'deki ilk bağlantılı donanıma sahip araçları unvanını taşıyacak.

Ağustos ayında yollara çıkacak olan yeni EV2 modeli de aynı gelişmiş bağlantılı altyapıyı standart olarak sunarak markanın dijital dönüşümüne katkı sağlayacak.

İDDİALI MENZİL VE ZENGİN DONANIM SEÇENEKLERİ

Uzunluğu 4,06 metre olan elektrikli araç, kullanıcılara 42,2 kWsa ve 61 kWsa olmak üzere iki farklı batarya kapasitesi sunuyor.

Standart model 317 kilometre menzil sağlarken, uzun menzilli versiyon tam şarjla 453 kilometreye kadar kesintisiz yol yapabiliyor.

Her iki batarya seçeneği de 118 kW hızlı şarj desteğiyle sadece yarım saatte yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

Dört farklı donanım paketiyle gelen araçta kablosuz akıllı telefon entegrasyonu, geri görüş kamerası ve gelişmiş sürüş destek sistemleri standart olarak yer alıyor.