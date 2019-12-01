Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomide Yeni Arayışlar" başlıklı Maltepe Ekonomi Forumu'nda bir konuşma yaptı.

Türkiye’de aylık geliri 673 TL'nin altında 8 milyon 647 bin 283 kişi olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, aylık geliri 1000 TL olan dul ve yetim sayısının ise 847 bin 643’e ulaştığını söyledi.

"EN AZ YÜZDE 22 ZAM YAPILMALI"

Önümüzdeki günlerde asgari ücretin belirleneceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret şu anda 2020 TL. Türk-İş’in yaptığı açıklamada açlık sınırı 2102 TL. Asgari ücret, açlık sınırının altında. Devlet kendisi açısından, enflasyonu yüzde 22.58 olarak belirledi. O zaman asgari ücrete de yüzde en az yüzde 22.58 zam yapılması ve büyümeden pay verilmesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, 2020 için beklediği asgari ücreti açıkladı ViDEO

2476 LİRA OLUYOR

2019 yılı için asgari ücret 2020 TL. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu telaffuz ettiği zam oranıyla 2020 yılı için asgari ücretin 2476 lira olması gerektiğini belirtti.