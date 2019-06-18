Kılıçdaroğlu: 3,5 milyon Suriyeli daha gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi düzenlediği saldırılarla bölge halkını göçe zorluyor. İdlib'de Rusya ile Türkiye ateşkes sağladı.

Ancak bölgede kriz çözülmezse Birleşmiş Milletler (BM) 2 milyondan fazla Suriyelinin daha Türkiye'ye doğru göç edebileceğini belirtiyor. Bölgede 3,5 milyon kişi yaşıyor.

"3,5 MİLYON SURİYELİ DAHA..."

Kılıçdaroğlu, basın toplantısında bu soruna değindi: "Ruslara söz verdiler. Teröristleri ve ağır silahlarını çıkaracağız dediler. Karadan Esad, havadan Rusya teröristleri vuruyor. Vurdukça oraya sıkışmış 3.5 milyon Suriyeli Türkiye'ye geliyor. 6 milyon yetmedi 3.5 milyon daha geliyor. 'Putinle, Trump'la görüştüm' diyor. Sana Suriye'ye gir diye kim dedi?"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Adalet Yürüyüşü'nün ikinci yılındayız. O yürüyüşe katılanlarrdan ne yazık ki aramızdan ayrılanlar oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz

SİYASİ İDAMLAR BÜYÜK YARALAR AÇIYOR

Mursi, bir darbeyle devrildi. Darbeye karşı çıktık. Darbeyle yargılanırken 2 değerli milletvekilimi Mısır'a gönderdim. 'Oradaki yetkililerle görüşün' dedim. Siyasi idamlar bir toplumda büyük yaralar açıyor.

Adaleti mahkemede yargıç dağıtır, onlar sıradan insanlar değillerdir. Her yerde oturup kalamazlar, karar verirken de üstlerine gölge düşmesini istemezler. O nedenle yargı, yargıç önemlidir. Bir grup akademisyen Barış Bildirgesine imza attığı için tutsak. Bir sanığa mahkeme 30 ay verdi. Avukatı benzer davada beraat verildi, siz niye böyle yaptınız deyince hakim, o beraat kararı o mahkemenin ayıbıdır dedi. Bu hakimin ayıbıdır.

MUTFAKLARDA YANGIN VAR

Bu memlekette 'kriz var' demek yasak. En tepedekinden en aşağıdakine kadar herkes biliyor. Bir yabancı haber ajansının muhabiri de olmak üzere 50'den fazla kişi hakkında BDDK suç duyurusunda bulundu. İçlerinde Mehmet Sönmez, Merdan Yanardağ gibi insanlar var. Suç duyurusunda bulunacaksan memleketi bu hale getirenler hakkında suç duyurusunda bulun. Mutfaklarda yangın var.

16 ADA ŞİMDİ YUNANİSTAN'A AİT

16 adayı göz göre göre kaybettik. Bu adalar şimdi Yunanistan'a ait. Ses çıkaramıyorlar. Süleyman Şah Türbesi'ni bizim topraklardan kaçırdılar. 3 tane çapulcunun baskısıyla kaçırdılar. Bir de kahramanlık edebiyatı yapıyorlar. 16 ada işgal edildi. Lozan'a göre silahsızlandırılması gereken adalar silahlandı. Nerede bu hükümet? Nerede Saray? Lale Devri’nde! Her gün bir şey kaybediliyor. Bakmayın havuz medyasının yazarlarına çizerlerine. Bu konuları yazmıyorlar asla. Uluslararası anlaşmaların bize verdiği hakları dahi kullanamıyoruz.

BENİM EVLATLARIM ŞEHİT OLACAK ONLARIN GENÇLERİ EĞLENECEK

Eskiden iş adamlarımız Suriye'de fabrika kurardı. Bir gece birden bire Suriye düşman oldu. 3 milyon 600 bini aşkın Suriyeli var. Bazı vilayetlerde Suriyeli sayısı daha fazla. Belediye başkanlığı seçimi olsa Suriyeli kardeşlerimiz alacaklar. Bir de sen kalktın 35 milyar dolar para harcadığını söyledin. Benim gencecik filinta gibi evlatlarım Suriye'de şehit olacak, onların gençleri tatil yapacak eğlenecekler. Yahu vicdan var kardeşim. Ben bunu söylediğim zaman kızacaklar. 'Vay efendim Suriyelilere düşman mısın?' Hayır efendim. Ben Türkiye'yi bu hale kimler getirdi onu sorgulamak istiyorum.

6 MİLYON YETMEDİ 3.5 DAHA GELİYOR

Ruslara söz verdiler. Teröristleri ve ağır silahlarını çıkaracağız dediler. Karadan Esad, havadan Rusya teröristleri vuruyor. Vurdukça oraya sıkışmış 3.5 milyon Suriyeli Türkiye'ye geliyor. 6 milyon yetmedi 3.5 milyon daha geliyor. 'Putinle, Trump'la görüştüm' diyor. Sana Suriye'ye gir diye kim dedi?

BDDK, gazetecilerin iki yıl hapis yatmasını istiyor. Ekonomide gerçekten yangın var. 10 kişinin daracık yerde yaşadığına tanığım ben. Çünkü ben Saray'da yaşamıyorum. 1 milyonun üzerinde üniversite mezunu işsiz. Hep asgari ücret diyoruz. Şöyle diyorlar; Asgari ücretlinin hiç değilse asgari ücreti var. Hiç geliri olmayan aileleri düşünün. Görünce bu tabloyu insan üzülüyor.

GÖMLEĞİ YANLIŞ İLİKLEDİNİZ

Program açıklıyorlar ekonomiyi düzelteceklermiş. 1,2,3,4,10 program. Düzelmiyor arkadaşım. Gömleği yanlış iliklediniz.

Saray'da enflasyon yok. Sosyete damadın keyfi yerinde. İnsanlara 'Sen bilmezsin' havalarına girerek konuşuyor.

Dünyada en yüksek faiz 6.5 bizde yüzde 24. Kim veriyor bu faizi? Yeni doğan çocuktan 95 yaşına kadar bütün vatandaşlar. Alıyorlar vergiyi doğrudan faize.

İstanbul'da yaşayıp deniz görmeyen yüzlerce, binlerce çocuk, kadın genç var. İmamoğlu hizmet edeceğim diyor. 'Vay efendim hizmet edemezsin, mazbatanı iptal ederim' Ettin kardeşim. Bir daha alacağız İnşallah. Allah'ın izniyle bir daha alacağız. Sosyete damat bütün bunlara rağmen ekonomi iyiye gidiyor diyor.

Elimizi vicdanımıza koyup oyumuzu kullanalım."