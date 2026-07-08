Kılıçdaroğlu cephesi açıkladı: Halk TV’ye 79 milyon, Tele 1’e 33,7 milyon lira verildi

CHP'nin çıkmaz yolu...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' kararıyla CHP'nin başına geçmesinin ardından partide bölünme sürüyor.

HARCANAN PARALARI TEK TEK AÇIKLADI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat, Enver Aysever’in YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda CHP’nin mali kayıtları ve sosyal medya harcamalarına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Partinin resmi reklam harcamaları için Fırat, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya şirketlerine yapılan ödemelerin partinin resmi kayıtlarında yer aldığını savunarak, “Bunları ilk defa burada söylüyorum” dedi.

"HALK TV’YE 79 MİLYON 220 BİN LİRA VERİLMİŞ"

Yayında konuşan Ali Haydar Fırat, Halk TV’ye yapılan ödemeye ilişkin “Bu partinin resmi kaydıdır. Halk TV’ye 79 milyon 220 bin lira verilmiş" dedi.

TELE 1 VE SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ İDDİASI

Fırat, açıklamasında yalnızca Halk TV’yi değil, başka medya kuruluşları ve şirketleri de gündeme getirdi.

"Yurttaş Medya Reklam Şirketi" adlı bir yapıya 2 milyon 406 bin lira ödeme yapıldığını söyleyen Fırat, Tele 1 için de "33 milyon 700 bin lira verilmiş" ifadesinde bulundu.

Fırat ayrıca "Tele 2’ye de yine 3 milyonluk bir para yardımında bulunulmuş" dedi.

"BABA OCAĞI’NA HER AY 5 MİLYON LİRA VERİLMİŞ"

Ali Haydar Fırat’ın en dikkat çeken iddialarından biri ise "Baba Ocağı" adlı internet sitesine ilişkin oldu.

Fırat, daha önce adını duymadığını söylediği bu siteyi parti hesaplarını incelerken gördüğünü belirtti.

Fırat, “Baba Ocağı internet sitesine her ay 5 milyon lira para verilmiş” dedi.

Enver Aysever’in “Yani yılda 60 milyon yapar” sözleri üzerine Fırat, “Aynen öyle” karşılığını verdi.

Fırat, söz konusu sitenin sosyal medyada yaklaşık 2 bin 500 takipçisi olduğunu belirterek, "Ben bugüne kadar haberine denk gelmedim" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYAYA 775 MİLYON LİRAYA YAKIN PARA ÖDENMİŞ"

Fırat, CHP içindeki sosyal medya harcamalarına ilişkin de dikkat çeken ifadelerde bulundu.

"Sosyal medyada troll ağları üzerinden inanılmaz bir para gönderiliyor" diyen Fırat, bu alanda yaklaşık 775 milyon liralık ödeme yapıldığını öne sürdü.

Fırat, paranın belli şirketler ve kişiler üzerinden aktarıldığını savunarak, parti içinde ilgili incelemelerin yapılacağını ya da yapıldığını söyledi.

"34 BİN HESAP TESPİT ETTİK"

Ali Haydar Fırat, sosyal medya üzerinden organize saldırı yapıldığını da iddia etti.

Fırat, 2 milyon veri üzerinden yaptıkları analizde yaklaşık 34 bin hesabın tespit edildiğini, bu hesapların gruplara ayrıldığını ve yapay zekâ destekli biçimde hedef kişilere yönlendirildiğini savundu.

Fırat, sistemin nasıl işlediğini anlatırken, bir kişinin adı girildiğinde o kişinin paylaşımının altına çok sayıda küfür ve hakaret yöneltildiğini söyledi.