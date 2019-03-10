Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Muğla Torba Meydanı'nda Bodrum Otogarı temel atma töreninde konuştu.

"BEN İSTİFA EDİYORUM' NE DEMEK"

Kılıçdaroğlu, hiçbir zaman belediye başkanlığı makamının bir kişinin şahsında ömür boyu sürmeyeceğine dikkati çekerek şunları kaydetti: "Gelirsiniz, belediye başkanlığı yaparsınız bir dönem, iki dönem, üç dönem neyse… Takdir olur genel merkez der ki 'Tamam kardeşim sen çekil, başka bir arkadaş belediye başkanı olsun.' Yanlış mı yaptık yani? 'Ben istifa ediyorum, başka partiden giriyorum' ne demek. Bu bir hizmet yarışıdır. Ömür boyu bir kişiye bir gruba verilmiş bir şey değildir."

Kılıçdaroğlu istifa eden belediye başkanlarına tepkili ViDEO

