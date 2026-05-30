Kilis'te iki araç çarpıştı: 9 yaralı

Kilis-Hatay kara yolu üzerindeki Deliosman köyü yakınlarında kaza meydana geldi.

Öğle saatlerinde yaşanan kazada S.Ö.'nün kullandığı 01 EUS 33 plakalı otomobil ile N.G.'nin yönetimindeki 31 BBZ 421 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Sağlık görevlileri, her iki aracın sürücüsünün de aralarında olduğu 9 yaralıyı ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.