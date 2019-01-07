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Kilis'te polisler Arapça öğreniyor

İl Emniyet Müdürlüğü ve özel bir eğitim kurumu iş birliğiyle hayata geçirilen "Sen Konuş Ben Anlıyorum" projesi kapsamında, kentte görev yapan polislere yönelik Arapça kursu düzenlendi.

İHA | 07.01.2019 - 14:10..
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Kilis'te polisler Arapça öğreniyor

Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis’te, kamu görevlilerinin Arapça bilmemesi nedeniyle Suriyeliler ile polisler arasında iletişimde sıkıntı yaşanması yüzünden, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Lider Akademi ve doğru cevap eğitim kurumlarının desteği ile ‘Sen konuş ben anlıyorum” isimli pratik ve teorik Arapça dil kursu başlatıldı.

Kilis'te polisler Arapça öğreniyor VİDEO

70 POLİS EĞİTİM ALDI

Suç soruşturması yürüten kolluk personeli ile Suriyeliler arasında lisandan kaynaklanan sorunların en aza indirilmesi amacıyla, 70 polis memurunun katılımı ile kurs başladı.

Kilis'te polisler Arapça öğreniyor

Kursa katılan polisler, Kilis’te Suriyelilerin sayısının fazla olması nedeniyle olaylarda iletişim kurmakta zorluk çekildiğini, Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizesinde açılan Arapça kursuna gönüllü olarak katıldıklarını ifade etti.

Kilis'te polisler Arapça öğreniyor

Kilis'te polisler Arapça öğreniyor

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