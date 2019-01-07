Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis’te, kamu görevlilerinin Arapça bilmemesi nedeniyle Suriyeliler ile polisler arasında iletişimde sıkıntı yaşanması yüzünden, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Lider Akademi ve doğru cevap eğitim kurumlarının desteği ile ‘Sen konuş ben anlıyorum” isimli pratik ve teorik Arapça dil kursu başlatıldı.

Kilis'te polisler Arapça öğreniyor VİDEO

70 POLİS EĞİTİM ALDI

Suç soruşturması yürüten kolluk personeli ile Suriyeliler arasında lisandan kaynaklanan sorunların en aza indirilmesi amacıyla, 70 polis memurunun katılımı ile kurs başladı.

Kursa katılan polisler, Kilis’te Suriyelilerin sayısının fazla olması nedeniyle olaylarda iletişim kurmakta zorluk çekildiğini, Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizesinde açılan Arapça kursuna gönüllü olarak katıldıklarını ifade etti.

Günün önemli gelişmeleri VİDEO