Kilis'te trafikteki motosikletli şov pahalıya patladı
Kentte trafikte seyir halinde motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün trafikten menedildi.
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Trafik güvenliğini hiçe saydı...
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Özüberk Caddesi'nden Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Devlet Hastanesi istikametine seyreden bir motosiklet sürücüsünün trafikte akrobatik hareketler yaptığı ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ
Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda sürücü M.Ç.K., ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı.
TRAFİKTEKİ ŞOV PAHALIYA PATLADI
Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 46 bin lira idari para cezası uygulandı.
Motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)