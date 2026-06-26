Kim Jong-un yeni silahların test edilmesini izledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1950-1953'teki Kore Savaşı'nın başlangıcının yıl dönümünde, ülkesindeki yeni silahların testini takip etti.

Çoklu roketatar, taktik balistik füzeler için savaş başlıkları, geniş menzilli füzelerin hedef tutturma kapasitesi testlerini denetleyen Kim, test sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İLERLEMENİN KANITI

Kim, son testlerin önemli silah teknolojisindeki ilerlemeleri kanıtladığını vurguladı.

"DÜŞMANLARIN EN KISA SÜREDE ÖĞRENMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Düşmanları sürekli bir kaygı ve korku içinde bırakmanın önemli olduğunu kaydeden Kim, "Tüm uzun menzilli vuruş araçlarımızın yerini geliştirilmiş versiyonların aldığını, düşmanların mümkün olan en kısa sürede öğrenmelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

ÖNEMLİ SİLAHLAR

Haberde, testi yapılan silahların, ülkenin cephaneliğini ve füze sistemlerini modernize etme projesi kapsamında önemli silahlar olduğunun altı çizildi