Kimyasal atık döken firmaya 1 milyon 860 bin TL ceza

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde bir süredir çevreye yayılan koku rahatsızlık yaratırken, vatandaşlar tepki gösterdi.

VİDANJÖRLER TESPİT EDİLİNCE, NUMUNELER ALINDI

Bunun üzerine Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kokuyu tespit edebilmek için çalışma başlattı. Gece rögarlardan kanalizasyon sistemine kimyasal atıkları boşaltan vidanjörler tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, kimyasal maddelerden numuneler aldı.

1 MİLYON 860 BİN TL'LİK CEZA

İlgili şirkete, lisansız araçlarla kimyasal taşınması nedeniyle 900 bin TL, insan sağlığını tehlikeye atan kimyasalları izinsiz ve kaçak döküm nedeniyle 900 bin TL, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi iç tüzüğüne aykırı hareketten dolayı 60 bin TL ceza olmak üzere toplam 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi. Ayrıca, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi iç tüzüğüne uymadığından dolayı şirketin faaliyet gösterdiği alanın enerji hatları kesildi.