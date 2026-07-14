Kirazları bu yöntemle yıkayın, tarım ilaçlarından arındırın

Kastamonu'da ilaçlanan bir ağaçtan topladıkları kirazları tükettikten sonra fenalaşan çiftin peş peşe hayatını kaybetmesi, meyve ve sebzelerdeki zirai ilaç kalıntıları gündeme geldi.

Özellikle yaz aylarında sofraların vazgeçilmezlerinden olan kirazın tüketilmeden önce nasıl temizlenmesi gerektiği merak konusu oldu.

"Kiraz nasıl yıkanır", "Kiraz dezenfekte etme yöntemi", "Kiraz pestisitten nasıl arındırılır" soruları gündeme geldi.

İşte, kirazı tarım ilaçlarından arındırmanın yolu...

Kiraz yıkama yöntemi:

Kirazı dezenfekte etmek için en güvenli ve etkili yöntem, önce bol suyla yıkayıp ardından karbonatlı suda bekletmektir.

Sirke de kullanılabilir ancak pestisit kalıntılarını uzaklaştırmada karbonatın daha etkili olduğunu gösteren çalışmalar vardır.

Kirazları sapları üzerindeyken akan su altında 30-60 saniye yıkayın. Geniş bir kaba 1 litre su + 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Kirazları bu suda 10-15 dakika bekletin. Sürenin sonunda tekrar bol akan suyla durulayın. Temiz bir havlu veya kağıt havlu üzerinde kurutun.

Sirke seçeneği: