Kırıkkale’de trafik yoğunluğu Kurban Bayramı’nın ilk günüyle aynı seviyede

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kurban Bayramı'nın bitmesinin üzerinden 2 gün geçti.

Milyonlarca vatandaş evlerine dönmek için geçiş noktaları ve otoyollarda ciddi bir yoğunluk oluşturmuştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU BAYRAMIN İLK GÜNÜ GİBİ

Bugün sabah itibarıyla çoğu bölgede trafik normal akışına dönerken bir bölge dönemedi.

Kırıkkale–Ankara kara yolunda araç yoğunluğu, bayramın ilk günü gibi devam etti.

YER YER YAVAŞLAMALAR YAŞANDI

Trafik akışında yer yer yavaşlamalar yaşanırken sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

Ekipler de güzergâhlarda ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.

TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.