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Kırklareli'de ilk korona hastası taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan UMKE personeli Selin Telo, Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

DHA |
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Kırklareli'de ilk korona hastası taburcu oldu

 

Kırklareli Valiliği, kentte ilk koronavirüs hastası olan UMKE personeli Selin Telo'nun tedavisinin ardından Devlet Hastanesi'nden taburcu edildiğini açıkladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve dünden itibaren çalışmalarını Valilik Konağı'nda sürdüren Vali Osman Bilgin, konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bilgin, bir süre önce koronavirüs test sonucu pozitif çıkan UMKE personeli Selin Telo'nun Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığını belirtti.

Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi -2

İLK VAKA TABURCU OLDU

Telo'nun 14 günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini ifade eden Bilgin, "İlk vakamız taburcu oldu. Göğüs hastalıkları uzmanlarımız, İl Sağlık Müdürümüz, Başhekimimize, ilimizde ilk koronavirüs vakası olan UMKE personelimiz Selin Hanım'ın tedavisinde gösterdikleri gayretlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selin Hanım'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evde kal Kırklareli, hep birlikte bu süreci aşacağız" dedi. 

Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi -1

Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi -3

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