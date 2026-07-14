Kırklarelili fotoğrafçı, şehit Azerbaycanlı general için tarlaya mesaj yazdı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen sıra dışı çalışma, hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da Polad Haşimov'un hatırasının yaşatılmasına yönelik çağrısıyla dikkat çekti.

Fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, geniş bir tarım arazisini adeta dev bir mesaj panosuna dönüştürerek Azerbaycan'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Şehit Tümgeneral Polad Haşimov adına müze kurulmasını istedi.

45 DÖNÜMLÜK TARLAYA DEV YAZI İŞLEDİ

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, traktörüne bağladığı pullukla 45 dönümlük tarlaya "Bakü'de, Ankara'da Polad Haşimov Müzesi Olsun" yazısını işledi.

Tunçkol'un hazırladığı dev yazı, Polad Haşimov'un şehadetinin yıl dönümünde kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçladı.

ERDOĞAN VE ALİYEV'E ÇAĞRIDA BULUNDU

Çalışmasını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelik bir çağrı olarak hazırladığını belirten Tunçkol, Polad Haşimov'un hatırasını yaşatacak müzelerin, hem Bakü'de hem de Ankara'da kurulmasını istedi.

Tunçkol, bu çağrının iki kardeş ülke arasındaki ortak tarihi hafızaya katkı sağlayacağını ifade etti.

"PAŞAMIZ ADINA MÜZE YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Polad Haşimov'un Türk dünyası açısından önemli bir isim olduğunu dile getiren Burak Tunçkol, şunları söyledi:

"Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının en büyük şehitlerinden biri olan Polad Haşimov Paşa'mızın şehadet yıl dönümü nedeniyle bu çalışmayı gerçekleştirdim. Amacım hem Sayın İlham Aliyev'den hem de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Polad Haşimov adına müze yapılmasını rica etmektir."

"HAŞİMOV'U GELECEK NESİLLER DE TANIYABİLMELİ"

Azerbaycan'a dört kez gittiğini ve her ziyaretinde Sumgayıt'ta bulunan Polad Haşimov'un evini ziyaret ettiğini anlatan Tunçkol, kişisel eşyalarının ve madalyalarının küçük bir odada sergilendiğini belirtti.

Kurulacak müzelerin yalnızca bir anma mekânı olmayacağını ifade eden Tunçkol, "Bakü'de ve Ankara'da kurulacak bir müze sayesinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen insanlar Polad Haşimov'u tanıyacak, çocuklar da onu örnek alarak yetişecektir." dedi.

KARABAĞ SAVAŞININ SEMBOL İSİMLERİNDEN BİRİ

Azerbaycan Milli Kahramanı Şehit Tümgeneral Polad Haşimov, 14 Temmuz 2020'de Ermenistan'ın saldırısı sırasında 11 silah arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu.

Haşimov'un şehadetinin ardından başlayan ve 44 gün süren Karabağ Savaşı, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanmış; Karabağ yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçmişti. Polad Haşimov ise savaşın sembol isimlerinden biri olarak Azerbaycan'ın yakın tarihinde önemli bir yer edinmişti.