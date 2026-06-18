Kırklareli'de leylekler, biçerdöverlerin peşinde

Kırklareli’de devam eden arpa hasadı, tarlalarda yalnızca üreticileri değil, doğanın diğer sakinlerini de hareketlendirdi. Leylekler, biçerdöverlerin çalışmasıyla ortaya çıkan böcek ve çekirgeleri avlayarak hem kendilerini hem de yavrularını besliyor.

HASATLA BİRLİKTE DOĞAL BESİN ZİNCİRİ

Mart ayında bölgeye gelen leylekler, kuluçka döneminin ardından dünyaya gelen yavrularını beslemek için yoğun bir avlanma sürecine giriyor. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte tarlalarda oluşan hareketlilik, leylekler için adeta bir besin fırsatına dönüşüyor.

Biçerdöverlerin ilerlediği alanlarda toprak yüzeyine çıkan böcekler ve çekirgeler, leyleklerin kolayca avlayabileceği bir kaynak haline geliyor.

BİÇERDÖVERLERİN PEŞİNDE AVLANMA MESAİSİ

Hasat sırasında tarlalarda sık sık görülen leylekler, biçerdöverlerin hemen arkasından ilerleyerek ortaya çıkan canlıları yakalıyor. Bu görüntü, hem çiftçiler hem de doğa gözlemcileri için dikkat çekici bir manzara oluşturuyor.

ÇİFTÇİLER DE BU MANZARADAN MEMNUN

Asilbeyli köyünde tarlasını hasat ettiren üretici Ender Günay, leyleklerin her yıl hasat döneminde tarlalarda görüldüğünü belirtti. Günay, biçerdöver çalıştıkça böceklerin ortaya çıktığını ve leyleklerin bunu fırsata çevirdiğini ifade etti.

Çiftçiler, hasat sırasında oluşan bu doğal döngünün tarlalara ayrı bir canlılık kattığını ve görüntünün kendilerini de mutlu ettiğini dile getiriyor.