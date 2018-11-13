taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.52105
Euro
6.2092
Altın
1198.855
Borsa
92487.92
Gram Altın
212.413

Kırmızı ışıkta geçen yayalara trafik cezası

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya 108'er lira para cezası verildi.

AA | 13.11.2018 - 11:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kırmızı ışıkta geçen yayalara trafik cezası

Bolu'da D-100 karayolunun Yol, Su, Elektrik (YSE) Kavşağı'nda trafik ekipleri "yayalar için kırmızı ışık uygulaması" gerçekleştirdi.

11 YAYAYA CEZA

Uygulamada kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya 108'er lira para cezası kesildi. Yayaların kırmızı ışık ihlali ise polis kameraları tarafından kaydedildi.

Kırmızı ışıkta geçen yayalara trafik cezası

Kırmızı ışıkta geçen yayalara trafik cezası ViDEO

KURALLAR YAYALAR İÇİN DE GEÇERLİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan, yaptığı açıklamada, trafik kurallarının sadece sürücüleri kapsamadığını, kuralların yayalar için de geçerli olduğunu belirterek, yayaların trafik kurallarına uymakla kendi güvenliklerini garanti altına alacağını ifade etti.

Kırmızı ışıkta geçen yayalara trafik cezası

Amaçlarının yayaların trafik kurallarına uymalarını sağlamak olduğuna değinen Çalışkan, yaptıkları çalışma ile amaçlarının yayaların trafik kazalarına maruz kalmalarını önlemek olduğunu vurguladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

51
AK Parti'de belediye başkanlarına 3 dönem şartı

AK Parti'de belediye başkanlarına 3 dönem şartı

141
Kerkük petrolünde tek seçenek Türkiye

Kerkük petrolünde tek seçenek Türkiye

35
Yunanistan'ın Lozan'a güveni tam

Yunanistan'ın Lozan'a güveni tam

150
Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı liderlere dinletildi

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı liderlere dinletildi

48
ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

25
Erdoğan ile Trump Halkbank'ın durumunu konuştu

Erdoğan ile Trump Halkbank'ın durumunu konuştu

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM