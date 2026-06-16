Kırşehir'de servis kazası: 17 işçi yaralı
Özbağ beldesinde fabrika işçilerini taşıyan araç kaza yaptı. Servis aracının minibüse çarpması sonu gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kırşehir-Ankara kara yolunun 17'nci kilometresinde saat 08.00 sıralarında kaza meydana geldi.
Özbağ beldesi yakınlarında bir demir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen servis midibüsü, aynı firmaya ait kırmızı ışıkta bekleyen sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsüne arkadan çarptı.
17 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 17 kişi yaralandı.
İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)