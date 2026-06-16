Kırşehir'de servis kazası: 17 işçi yaralı

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Kırşehir-Ankara kara yolunun 17'nci kilometresinde saat 08.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Özbağ beldesi yakınlarında bir demir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen servis midibüsü, aynı firmaya ait kırmızı ışıkta bekleyen sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsüne arkadan çarptı.

17 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 17 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.