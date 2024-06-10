10 Haziran 2024 Pazartesi: Yeni çıkan kitaplar Bize gönderilen, okuyup değerlendirmemiz için masamızda yer alan yeni kitapları siz kitapseverlerin de beğenisine sunmak istiyoruz. "Yeni kitap okumak istiyorum ama kararsızım" diyen okurlar için... Bol kitaplı günler herkese...

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Bugün 10 Haziran 2024 Pazartesi... Haziran ayının birinci haftasındayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar raflardaki yerini aldı. Öte yandan teveccüh edilip yayınevleri tarafından bize gönderilen kitaplardan da sizlere sunuyoruz.

İşte yeni çıkan kitaplardan hazırladığımız okuma listesi.

İyi okumalar diliyoruz...

Zehirli Hayal

Dört arkadaşın İstanbul’un görkemli tarihine doğru maceraya atıldığı Medusa’nın Pusulası maceracıları bu sefer Bergama’nın mitolojisini keşfediyor. Tarihi, fantastik, mitolojik hatta coğrafi bilgiler barındıran serinin ikinci kitabı Zehirli Hayal, öğreterek eğlendirmeye devam ediyor.

Sayfa: 76

Kar Fırtınası

Müptela Yayınları etiketiyle raflarda yer alan Kar Fırtınası, merak duygusunu sürekli kılan temposu ve akıcı üslubu ile polisiye okumayı sevenlerin bir solukta okuyup bitirebilecekleri bir kitap...

Sayfa: 200

Veda Etmiyorum

Dostluğa övgünün, travmalara saygının ve unutmaya isyanın romanı: Veda Etmiyorum.

Sayfa: 264

Gülüşü Tıpkı Annesi

Kalıtımın ne olduğuna dair yeni bir tanıma ihtiyacımız var ve Carl Zimmer’in anlaşılır anlatımı ve hikâye anlatıcılığı sayesinde bu olağanüstü öykü bunu sağlıyor.

Sayfa: 760

Tanrıların Kadehi

Percy Jackson sadece okulda normal bir sene geçirmek istiyor. Ne yazık ki tanrıların başka planları ve Percy için yeni bir görevi var. Sorun ne mi? Yanlış ellere geçmeden önce tanrıların sihirli kadehini bulması gerekiyor. Zamana karşı yarış başlıyor…

Sayfa: 256

Saklı Yürek

Usta yönetmen Ferzan Özpetek bir kez daha hayal gücünü serbest bırakıyor ve çok satan romanı Bir Nefes Gibi'de olduğu gibi kadın kalbini büyük bir duyarlılıkla ele alıyor.

Sayfa: 168

Kumsal

Trainspotting filminin Oscarlı yönetmeni Danny Boyle’un, başrolünde Leo­nardo DiCaprio’nun yer aldığı, Kumsal filminin romanı... 28 Gün Sonrave Beni Asla Bırakma filmlerinin senaristi, Ex-Machina ve Annihilation filmlerinin yö­netmeni, bir süreliğine X Kuşağı’nın sözcüsü görülen Alex Garland’dan, esrik arayışlar ve cennet ütopyaları peşindeki sırt çantalı bir kuşağın kült yapıtı...

Bir Çırağın Öyküsü

1940’lardan bu yana sayısız çocuğun okuma alışkanlığı edinmesinde önemli rol oynayan Kemalettin Tuğcu, zorlukların ve acımasızlığın karşısında dirençle, umutla, sabırla duran insanları, en çok da çocukları anlatmıştır. Merhameti hiçbir zaman kaleminden eksik etmeyen Kemalettin Tuğcu’nun yeğeni, yazar Nemika Tuğcu’nun titiz danışmanlığıyla yayına hazırlanan bu seçkiyi, çocuk edebiyatının usta illüstratörlerinden Mustafa Delioğlu resimledi.

Sayfa: 80

Ripley Karanlıkta

Highsmith’in Tom Ripley’yi ele alışındaki parlaklık, hem kahraman hem şeytani bir Amerikan hayalperestini büyük bir denge içinde aynı karakterde yaşatma yeteneğidir – böylece, kahramanın davranışları Gatsby gibi bir dolandırıcıdan çok daha sosyopatik hale gelse bile bizi onun tarafında tutar.

Sayfa: 287

Beni Gözünüzde Büyütmeyin

Gülse Birsel'den okunası kitap...

Sayfa: 208

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