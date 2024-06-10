10 Haziran 2024 Pazartesi: Yeni çıkan kitaplar

Bugün 10 Haziran 2024 Pazartesi... Haziran ayının birinci haftasındayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar raflardaki yerini aldı. Öte yandan teveccüh edilip yayınevleri tarafından bize gönderilen kitaplardan da sizlere sunuyoruz.
İşte yeni çıkan kitaplardan hazırladığımız okuma listesi.
İyi okumalar diliyoruz...
Zehirli Hayal
Dört arkadaşın İstanbul’un görkemli tarihine doğru maceraya atıldığı Medusa’nın Pusulası maceracıları bu sefer Bergama’nın mitolojisini keşfediyor. Tarihi, fantastik, mitolojik hatta coğrafi bilgiler barındıran serinin ikinci kitabı Zehirli Hayal, öğreterek eğlendirmeye devam ediyor.
Sayfa: 76
Kar Fırtınası
Müptela Yayınları etiketiyle raflarda yer alan Kar Fırtınası, merak duygusunu sürekli kılan temposu ve akıcı üslubu ile polisiye okumayı sevenlerin bir solukta okuyup bitirebilecekleri bir kitap...
Sayfa: 200
Veda Etmiyorum
Dostluğa övgünün, travmalara saygının ve unutmaya isyanın romanı: Veda Etmiyorum.
Sayfa: 264
Gülüşü Tıpkı Annesi
Kalıtımın ne olduğuna dair yeni bir tanıma ihtiyacımız var ve Carl Zimmer’in anlaşılır anlatımı ve hikâye anlatıcılığı sayesinde bu olağanüstü öykü bunu sağlıyor.
Sayfa: 760
Tanrıların Kadehi
Percy Jackson sadece okulda normal bir sene geçirmek istiyor. Ne yazık ki tanrıların başka planları ve Percy için yeni bir görevi var. Sorun ne mi? Yanlış ellere geçmeden önce tanrıların sihirli kadehini bulması gerekiyor. Zamana karşı yarış başlıyor…
Sayfa: 256
Saklı Yürek
Usta yönetmen Ferzan Özpetek bir kez daha hayal gücünü serbest bırakıyor ve çok satan romanı Bir Nefes Gibi'de olduğu gibi kadın kalbini büyük bir duyarlılıkla ele alıyor.
Sayfa: 168
Kumsal
Trainspotting filminin Oscarlı yönetmeni Danny Boyle’un, başrolünde Leonardo DiCaprio’nun yer aldığı, Kumsal filminin romanı... 28 Gün Sonrave Beni Asla Bırakma filmlerinin senaristi, Ex-Machina ve Annihilation filmlerinin yönetmeni, bir süreliğine X Kuşağı’nın sözcüsü görülen Alex Garland’dan, esrik arayışlar ve cennet ütopyaları peşindeki sırt çantalı bir kuşağın kült yapıtı...
Bir Çırağın Öyküsü
1940’lardan bu yana sayısız çocuğun okuma alışkanlığı edinmesinde önemli rol oynayan Kemalettin Tuğcu, zorlukların ve acımasızlığın karşısında dirençle, umutla, sabırla duran insanları, en çok da çocukları anlatmıştır. Merhameti hiçbir zaman kaleminden eksik etmeyen Kemalettin Tuğcu’nun yeğeni, yazar Nemika Tuğcu’nun titiz danışmanlığıyla yayına hazırlanan bu seçkiyi, çocuk edebiyatının usta illüstratörlerinden Mustafa Delioğlu resimledi.
Sayfa: 80
Ripley Karanlıkta
Highsmith’in Tom Ripley’yi ele alışındaki parlaklık, hem kahraman hem şeytani bir Amerikan hayalperestini büyük bir denge içinde aynı karakterde yaşatma yeteneğidir – böylece, kahramanın davranışları Gatsby gibi bir dolandırıcıdan çok daha sosyopatik hale gelse bile bizi onun tarafında tutar.
Sayfa: 287
Beni Gözünüzde Büyütmeyin
Gülse Birsel'den okunası kitap...
Sayfa: 208
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com
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