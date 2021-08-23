Haftanın yeni çıkan kitapları

Yeni haftada okurlarını bekleyen, raflardaki yerini alan kitapları sizler için derledik.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitapları sizlere sunmaya devam ediyoruz.

Herkesin keyifle okuyabileceği kitapları listeledik..

Keyifli okumalar dileriz...

Yaşamak Sakinlik İster

Ne kadar hızlı olursan hayatı o kadar erken ve kuvvetli yakalarsın gibi geliyor. Ne kadar hızlı olursan o kadar başarılı ve kazançlı olacağına inanıyorsun. Hayatta kalabilmenin tek çaresi, çağın hızına ayak uydurabilmek diye düşünüyorsun. Oysa sen hızlandıkça, stres ve kaos artıyor sadece... Sen hızlandıkça çözümsüz görünen sorunlar, kaygı ve belirsizlik çoğalıyor. Çözmek için daha da hızlandığında, çözümsüz bir hal alıyor her şey..

Sayfa: 216

Yedi Krallık Şövalyesi

Yedi Krallık Şövalyesi, Targaryen soyunun Demir Taht’ı elinde tuttuğu bir çağda geçerken George R. R. Martin’in henüz tamamlanmamış başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin üç öncül novellasını ilk kez bir araya getiriyor. Zamanımızın en iyi fantazya sanatçılarından biri olan Gary Gianni’nin 160’tan fazla illüstrasyonuyla hayat bulan kitap, okuyucuları yiğitlik çağındaki Yedi Krallık’ın dünyasına taşıyacak!

Sayfa: 336

Histerik

Histerik Bir Sigmund Freud ve Şeref Düzyatanlar Hikâyesi “Şeref Düzyatanlar ile aramdaki gizli bağı nihayet bu kitapta keşfettim. Her ikimizi de büyüleyen üstün dâhi, Avusturyalı Sigmund Freud’muş meğerse. Şeref bu kitabında belki de bilmeden ‘Freudian-Slip’ icra ediyor. Tam çevirisi olmasa da Türkçesiyle ‘dil sürçmesi’…

Sayfa: 208

Kiralık Depo

New York Times çoksatanı THE WALKING DEAD serisinin yazarı Jay Bonansinga, Chuck Palahniuk’un Dövüş Kulübü’nün acımasız gerçeküstücülüğünü ve Clive Barker’ın karanlık dünyasını harmanlıyor. Kiralık Depo, sizi acımasız sonuna ulaştıktan günler sonra bile etkilemeye devam edecek.

Sayfa: 288

Yörünge

Meraklandırıcı ve inandırıcı bir genetik facia hikâyesi… Tüyleriniz diken diken olacak…

Sayfa: 360

Bir İnsanı Yetiştirmek

Bir İnsan Yetiştirmek; ebeveynler, öğretmenler ve diğer bakımverenler için oyunun kuralını değiştirecek. Çocuğunuzla daha iyi bir ilişki kurmaya hazır mısınız?

Sayfa: 288

İkinci İlk İzlenimler

Bu kitap bize her geçen ânın güzelliğini fark etmemiz gerektiğini söylüyor ve İkinci İlk İzlenimler iyi bir başlangıç noktası.

Sayfa: 320

Yola Çık

Hayat yolculuğunda günler geçerken olmak istediğin hâline hâlâ bir hayal gibi uzaktan bakıyorsan; adım atamıyor, göze alamıyor ve başlayamıyorsan, tam da ihtiyacın olan anda bu satırları okuyorsun. Şunu bilmelisin ki sen dururken bugün bir kişi daha cesaret etti, kendini tamamlama yoluna çıkmaya; bir kişi daha adım attı senin ertelediğine...

Sayfa: 176

Hepsi Benim Suçum

Edgar Ödülü En İyi Genç Yetişkin Romanı, 2014

Sayfa: 272

Doğruluk Perisi

Şimdi her neredeyse, o gün günlerden neyse, Onun diyeceği bellidir, hadi dinleyin siz de. Nasıl ki kediler miyavlar, İnekler möler, Doğruluk Perisi de işte sadece Doğruları söyler. Tabii bu doğrular Doğruluk Perisi'nin başına bazı dertler açar. Peri istemeden de olsa ailesini ve dostlarını kırar. Doğruluk Perisi doğruları söylemekten asla vazgeçmez,karşısına bir trol çıksa bile fark etmez. Çok özel bir perinin kendini kabulleniş hikâyesini okuyacağınız bu müthiş, sürükleyici hikâyeyi Matt Haig yazdı, Chris Mould resimledi.

Sayfa: 124

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com