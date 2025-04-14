14 Nisan 2025 Pazartesi: Raflardaki yeni kitaplar

Ergül Tosun

Bugün 14 Nisan Pazartesi... Yıl 2025... Kitapla dolu dolu geçen günler diliyoruz. Bunun için yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitapları siz okurlarımız için hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

YÖRÜNGEDE

Sayfa: 168

Çağımızın en şaşırtıcı yazarlarından olan Samantha Harvey hem kısa hem dev romanı Yörüngede ile beklenmedik, en büyülü eserlerinden birini ortaya koyuyor.

ŞEHİR VE BELİRSİZ DUVARLARI

Sayfa: 552

Yaşayan en önemli edebiyatçılardan biri olarak kabul edilen, eserleri 50’den fazla dile çevrilen Haruki Murakami uzun bir aradan sonra yeni romanıyla okurlarıyla buluşuyor. New York Times “21. yüzyıl edebiyatını icat eden yazar” olarak tanımlıyor Murakami’yi… Belki de onun için yüreklerimizde bizim bile varlığından haberdar olmadığımız yerlerin haritasını çıkaran bir kâşif de denebilir. Şehir ve Belirsiz Duvarları kayıp bir aşka, yalnızlığa yazılmış bir ağıt…

ŞİMDİ BURADAYDI

Sayfa: 184

Edebiyatımızın başarılı kalemlerinden, değerli yazarımız Irmak Zileli , yeni romanı Şimdi Buradaydı ile 2022'den sonra yeniden okurlarıyla buluştu.

YARINA KALIR YANINA KALMAZ

Sayfa: 192

Bircan Yıldırım'ın yeni kitabı Yarına Kalir Yanına Kalmaz , Mart 2025'ten itibaren okuyucularla buluşuyor! Yıldırım, bu hayatın içinden gerçek hikâyeler aracılığıyla ilahi adalet standardı ve kişisel gelişim süreçlerini ele alıyor.

YUKARI MEZOPOTAMYA'DA DEVLETİN KÖKENİ

Sayfa: 300

Dr. Mehmet Altun Devletin Kökeni, bize bu kurallar veya doğal süreç tarih öncesi ve eskiçağ bilgileri akademik olarak bilgilerle ustalıkla gösteriliyor.

AHMET ÜMİT'İN YAZİNSAL DÜNYASI

Sayfa: 232

Romanları Üzerinden Bir Yazarı Okumak Onur Bilge Kula Ahmet Ümit'in Yazınsal Dünyası ödüllü incelemesinde, yazarın farklı eserlerinden hareketle ( Elveda Güzel Vatanım, Sultanı Öldürmek, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi, Kırlangıç Çığlığı, Kayıp Tanrılar Ülkesi ve Yırtıcı Kuşlar Zamanı ), karşılaştırmalı romanın performansı polisiye romanın biçimine varıncaya kadar dek, bütünlüklü bir arada incelemeye dayayan bir Ahmet Ümit okuması yapıyor. Kitabın sonunda yer alan söyleşi de Ahmet Ümit'in yazarlık serüveninin özeti niteliğinde.

DÜNYANIN EN VAHŞİ HAYVANI

Sayfa: 192

Akıllı Hans’tan, Zeigarnik etkisine; Strazburg dans vebasından, Schopenhauer’ın sarkacına; Salieri kompleksinden, Layka’nın trajik hikâyesine uzanan bu sürükleyici anlatı, insan doğasına dair çarpıcı gerçekleri gözler önüne seriyor.

ŞÜPHECİLERİN EVREN REHBERİ

Sayfa: 568

Bu kitapta Dr. Steven Novella (Bob Novella, Cara Santa Maria, Jay Novella ve Evan Bernstein ile birlikte) şüpheci düşüncenin ilkelerini açıklıyor ve komplo teorilerini, sözde bilimin mantıksızlığını gözler önüne seriyor.

ARAFTA

Sayfa: 192

Zengin dili güçlü mekân tasvirleri ve şiirsel anlatımıyla okuru sürükleyecek olan bu roman, bir psikiyatristin kaleminden akıl ve delilik arasındaki ince sınırda akan derin bir içsel yolculuk hikâyesi…

MİMAR SİNAN

Sayfa: 168

Bu eser medeniyetimizin öncü ve lider şahsiyetlerinden biri olan Mimar Sinan’ın yönetim ve psikoloji odağından çözümlenmesidir.