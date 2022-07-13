15 Temmuz darbe girişimini anlatan kitaplardan seçmeler

15 Temmuz Türk demokrasi tarihine burulmak istenen büyük bir balyozdu. Fakat halkımızın büyük feraseti ve gayretiyle darbe püskürtüldü. 15 Temmuz darbe girişimini ele alan kitaplardan bir seçki...

FETÖ terör örgütü ve onun maşaları 15 Temmuz akşamı ülkenin ve milletin adeta canına kast ettiler. Türk demokrasi tarihine kara bir leke sürmek istedilerse halkın gücüyle angellendi.

Darbeciler aynı akşam dağıltıldı ve ülkesine sahip çıkan bir milletin zafer hikayesine tanık olduk. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra pek çok kitap yazıldı ama; biz bu kitaplardan sizler için bir seçki hazırladık.

15 Temmuz

Yazar, darbe girişiminden bugüne gerek TV'deki yayın organları gerek basılı yayın organları olmak üzere çeşitli açılardan değerlendirilen hâdiseyi, tüm bu değerlendiriler ışığında kendi bakış açısına göre yorumlamıştır.

Sayfa: 156

Cehennem Köpekleri

İslam'a ve Türkiye'ye ihanet etmiş Fethullahçı Terör Örgütü'ne bir bakış...

Sayfa: 304

Darbeye Geçit Yok

Abdulkadir Selvi, 15 Temmuz’un hikâyesini yazmak için birçok isimle görüştü ve söyleşiler yaptı. Bakanlara o gece yaşananları sordu. Milletvekilleri, emniyet müdürleri ve şehit aileleriyle konuştu.

Dava sürecinde hazırlanan iddianameleri ve eklerini inceledi. Dev bir yapbozun parçalarını ustalıkla bir araya getiren Darbeye Geçit Yok, 15 Temmuz’un birinci yıldönümünde, darbe girişimine direnen farklı kesimlerin olağanüstü mücadelesini anlatıyor.

Sayfa: 180

Asırlık Gece

Asırlık Gece, hazırlık safhasından bastırıldığı ana kadar darbe girişimi kapsamında gerçekleşen birçok olayı, deliller ve belgeler ışığında bütüncül bir yaklaşımla ele almakta ve aydınlatmaktadır.

Sayfa: 424

Uyanış 15 Temmuz

Uyanış-15 Temmuz 2016’yı âdeta nefes almadan okuyacaksınız.

Sayfa: 400

15 Temmuz Destanı

"Duydum sesini ballar balını buldum kovanım yağma olsun Dizesinde Yunus’un. Duydum ta uzaklardan Gülbanklarda Mehteranlarda Seyyid Onbaşının bismillahında Ve duydum on beşinde temmuzun Salânın sedasında Işıltını gördüm sahrada Su başlarında Yavuz’un kılıcında Dinleniyordun...

Sayfa: 250

15 Temmuz Konuşmaları

Bu kitap; ulusal bir gazetenin sayfasında Türkiye’mizin yanında safını ilan eden aydın, yazar, sanatçı, akademisyen, siyasetçilerle bir dert çerçevesinde 15 Temmuz ekseninde yapılmış röportajlardan oluşuyor.

Sayfa: 190

15 Temmuz 15 Hikaye

15 Temmuz gecesiyle ilgili herkesin bir hikâyesi var.

Sayfa: 165

15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz da, böylesi bir geçmişin, hatırlamanın izlerini taşır. Ne var ki, bu hatırlama acı vericidir, ıstıraplıdır.

Sayfa: 240

15 Temmuz'un 15 Hikayesi

Bu kitapta o gece destan yazanların yaşadıklarını, vatan deyince canlarını nasıl hiçe saydıklarını, cesaretlerini, kahramanlıklarını, kan verişlerini, can verişlerini okuyacaksınız. Onlara duyduğunuz minnet, şükran daha da artacak.

Sayfa: 185