16 Ekim 2023 Pazartesi: Yeni çıkan kitaplar 16 Ekim pazartesi 2023... Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitapları siz okurlarımız için hazırladık. Yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverleri listemizi incelemeye davet ediyoruz.

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Bugün 16 Ekim pazartesi...

Ekim ayının ikinci haftasındayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları siz okurlarımız için hazırladık.

İyi okumalar dileyip; bol kitaplı bir ay olmasını temenni ediyoruz.

İşte yeni çıkan kitaplardan hazırladığımız okuma listesi...

Türk Edebiyatında Adam Öyküleri Öykü Adamları

Türk edebiyatında roman adamları şüphesiz öykü adamlarından daha çok bilinir. Öykü adamı denilince ise akla ilk gelen Sait Faik Abasıyanık’ın “Lüzumsuz Adam”ıdır. Peki ya diğer öykü adamları? İşte bu çalışma, bu soruya bir cevap arayışıdır.

Sayfa: 140

Ya Suçlu Lektinse

Diyetisyen Pınar Demirkaya’nın beslenmeye farklı ve bütüncül bir açıdan yaklaştığı, ekseninde neden kilo veremediğimizi sorgulayan kitabı Ya Suçlu Lektinse? raflardaki yerini aldı. Nemesis Kitap etiketiyle yayınlanan eser, beslenme alışkanlıklarını tarihsel açıdan inceliyor ve okurlarına özel 10 günlük örnek bir beslenme programı da içeriyor.

Sayfa: 150

Ben Amir

İncir Kuşları ve Meyra’nın yazarı Sinan Akyüz’den bu kez Bosna Savaşı sonrası yaşananları anlatan son roman: Ben, Amir- Savaşın Unutulan Çocuğu.

Sayfa: 224

Kusursuz Casus Yoktur

Dünyaca ünlü adli bilimler uzmanı ve kriminolog Prof. Dr. Sevil Atasoy, casusların gizemli dünyasını, istihbarat yöntemlerini ve nasıl yakalandıklarını aydınlatıyor.

Sayfa: 192

İnsanlığın Çocukları

Ödüllü yazar P. D. James, Agatha Christie sonrası İngiliz polisiye edebiyatının Ruth Rendell’la birlikte en büyük iki isminden biri, namı diğer Polisiyenin Kraliçesi. Yönetmen Alfonso Cuarón tarafından 2008 yılında beyaz perdeye uyarlanan İnsanlığın Çocukları ise distopya türünün en iyi örneklerinden.

Sayfa: 250

Ofelya

Destansı bir aşkın yalınlaştırılmış figürü olmaktan ziyade kendi hikâyesini yazan, düşünen, hisseden bir kadın Ofelya bu eserde. Hamlet’in aşkına bel bağlayan naif bir kız değil, kendi gücünün farkına varmış, yıldızların büyüsünde kendini bulan, analitik bir zihin.

Sayfa: 118

Dildo

Dildo - Yaşam, Yazın ve Sanatın Mekaniği oyunbaz ama dürüst, anlaşılır ama zor, bu yüzden de kafa karıştırıcı bir kitap: Neden kitaplıkların bir kere bile dokunulmamış raflarında kalmayacağı şimdiden belli.

Sayfa: 256

Acaip

Mahir Ünsal Eriş, serinin ilk kitabı Gaip’te araladığı sır perdesinin ardından Acaip’le ilerliyor.

Sayfa: 184

Başkalarının Acısına Bakmak

Başkalarının Acısına Bakmak, insanı dünyayı olduğu gibi görmeye, onun temsil edilme biçimleri üzerine kafa yormaya, hatta onu değiştirmeye yönelik bir şeyler yapmaya teşvik ediyor.

Sayfa: 136

Serinlikler

Ayşenur Tanrıverdi, Serinlikler’de yaşamla uyumsuz kişilerin düşüncelerine sızıyor. Bazen hiçbir şey yapmadan izleyerek, bazen de intikam içgüdüsüyle yeniden inşa edilen mutlulukların, insanın kendisi ile karşı karşıya kaldığı sahici ve benzersiz anların peşine düşüyor. Yaşama sevincine karışan can sıkıntılarını, utançtan beslenen arzuları, gerçekleri, gerçeğe uymayanları ve insanın özünden kopan delilikleri bir serinlik anında sahneliyor.

Sayfa: 119

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