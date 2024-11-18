18 Kasım Pazartesi 2024: Raflardaki kitaplar

Ergül Tosun

Bugün 18 Kasım Pazartesi 2024... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları siz okurlarımız için listeledik. Önerilerimize göz atmayı unutmayın.

İyi okumalar diliyoruz...

SİYAM

Sayfa: 504

Vazgeçtiğin, yenildiğin, yorulduğun zaman savaşın başlar.

KALK ÇALIŞ, BAŞARISIZ OL

Sayfa: 176

Bu kitabı satın alıp, almamak arasında gidip geliyorsunuz. Kararınızı daha sağlıklı vermek umuduyla bir de kitabın arka kapağında yazanlara bakmak istediniz…

Bu kitabı satın alıp almamaya ilişkin birkaç saniye içerisinde vereceğiniz karar, hayatınızda bir dönüm noktası olacak.

PANZEHİR

Sayfa: 352

On üç yıldır Türkiye’nin gündeminde en çok konuşulan, sözlerine en çok değer verilen, en çok tartışılan insanlardan biri. Yaptığı açıklamalara önce karşı çıkanlar olsa da sonunda hep o haklı çıktı. O, aslında bu ülkede kendi devrimini yaptı, bu adeta bir halk hareketiydi ve diğerleri, onun peşinden kendi seslerini oluşturdular. O, Türkiye’de sağlığa bakışı kökten değiştirdi, onunki kadim tıp ışığında bir halk sağlığı mücadelesi.

UNUTMAK

Sayfa: 408

Çağdaş edebiyatımızın klasikleşen yapıtlarına imza atmış yazarlarımızdan İnci Aral Unutmak’ta, Tolga Meriç’in sorularına verdiği cevaplarla hem özel yaşamını hem de kırk yılı aşan yazarlık serüveninin ayrıntılarını okurlarıyla paylaşıyor ve geçmişin odalarında geziniyor: parasız yatılı okullar, parçalanan aileler, acı dolu bir çocukluk, yolculuklar, mektuplar, aşklar… Ama bu aynı zamanda yazıya adanmış bir hayatın, yazma tutkusunun ve istencinin de anlatısı.

NAZİ ALMANYASI

Sayfa: 200

Nazi Almanyası üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof.Dr. Jane Caplan da bu vahşetin bir daha yaşanmaması için bu kısa giriş kitabında Nazi Partisi’nin ve Nazi Almanyası’nın tarihini 1923’teki “Birahane Darbesi”nden Hitler’in 1945’teki intiharına kadar olan süreci toplumsal, siyasal ve pek tabii tarihsel boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ele alarak anlatıyor.

DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Sayfa: 296

Nick Lane, okuru yaşam fabrikasının merkezindeki motora, varlık şehrinin en kritik kavşak noktasına, biyokimyasal döngülerin Oroboros’una, Krebs çevrimine götürüyor. Enerji ve madde devrinin karşıt güçler arasındaki dengeyle sağlandığı bu biyokimyasal atlıkarınca kimi zaman hızıyla ve karmaşıklığıyla başınızı döndürecek, kimi zaman eylemlerinizle ve zaman katarıyla avuçlarınızdan kayacak.

KELEBEĞİN DÖNGÜSÜ

Sayfa: 250

Aslıhan Güven’den, gizemin, aşkın ve direnişin iç içe geçtiği bir hikâye…

KÖTÜ YORUM

Sayfa: 392

Muazzam bir psikolojik gerilim… Heyecan gitgide yükselirken olağanüstü ters köşeler bir yandan mevcut beklentileri yerle bir edip bir yandan da yepyeni ihtimallerin kapısını aralıyor…

MASALIN BİÇİMBİLMİ

Sayfa: 272

Masalın Biçimbilimi gerek masal üstüne araştırma yapmak isteyenlere gerekse her türlü anlatıyı çözümleyici bir yaklaşımla ele almak isteyenlere sesleniyor.