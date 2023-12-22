2023 biterken taze kitaplarla yeni okumalar Yeni kitaplar okurlara her zaman heyecan vermiştir. 2023 yılını geride bırakacağımız bu günlerde yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için yeni bir liste hazırladık.

Özel İçerik

Yeni okumalar, yeni heyecanlar... İthaki Yayınları etiketiyle yayınlanan yeni kitaplardan siz okurlar için yepyeni bir okuma listesi hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Usher Evi’nin Çöküşü

Edgar Allan Poe; polisiye, korku ve gerilim türünde yazdığı öykülerle hem Amerikan edebiyatının hem de dünya edebiyatının en etkileyici yazarlarından, gotik kurgu deyince ise akla ilk gelen isim. Usher Evi’nin Çöküşü’nde Poe hayal gücü ile eşsiz üslubunu gözler önüne seren on dokuz öykü anlatıyor.

Yolda Olmak

İlk kitabı Herkesten Uzakta ile 2022 Vedat Türkali Öykü Ödülü’ne layık görülen Kadir Işık’tan bir gezi/anlatı: Yolda Olmak.

Kaçıncı Tekil

Özgür Ballı'dan okunası şiirler...

Kanından Biraz

Hugo ve Nebula ödüllü Theodore Sturgeon kaleme aldığı eserlerle bilimkurgu, fantazi ve korku türlerini derinden etkileyen, sıra dışı bir yazar. Korku Yazarları Derneği’nin “Tüm Zamanların En İyi 40 Korku Kitabı” listesine dahil ettiği Kanından Biraz ise vampir edebiyatının dönüm noktalarından biri.

Genç Bir Doktorun Anıları

Bu öyküler keskin, parlak bir neşter gibi... En önemli modern Rus yazarı olan Bulgakov’un bu insani derlemesinde cesaret her açıdan insanın gözlerini alıyor.

Yol İşaretleri

Bu kitabın konsepti mükemmel. Tüm tarih boyunca ve hatta alternatif zaman çizgilerine uzanan, sürekli büyüyen, sürekli değişen, nasıl bulacağınızı bilirseniz sizi her yere götürecek bir yol.

Gerçeğe Aykırı Beyanlar

Gerçeğe Aykırı Beyanlar’daki öyküler, Türkiye’de örneğine sık rastlamadığımız şekilde grotesk unsurlar da barındıran dikenli bir demet...

Ankara Canavarı

Ankara Canavarı'nın, 1952’de, Son Telgraf gazetesinde tefrika edilen resimli romanını da bu kitapta bulacaksınız.

Eeen Güzel Şey

Şiir severler için şair Mehmet Yaşın'ın kaleminden duygu dolu satırlar...

Bataklık

20. yüzyıl Japon edebiyatının devlerinden, büyük eserlerin yaratıcısı Cuniçiro Tanizaki, kariyeri boyunca ülkesinde döneminin en büyük yazarı olarak kabul gördü, daha sonra ise Haruki Murakami, Yasunari Kavabata ve Yukio Mişima’yla birlikte savaş sonrası Japon edebiyatının büyük dörtlüsünden biri olarak anıldı. Eserlerinde kadın erkek ilişkilerini, erotizmi ve saplantıları cesurca işleyen Tanizaki, Bataklık'ta kıskançlık ve aldatma üzerine gerilim dolu bir hikâye anlatıyor.

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ergul.tosun@ensonhaber.com