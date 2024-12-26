AA & Ensonhaber

2024 yılına elveda diyoruz ve merhaba 2025... 2024 yılında hayatını kaybeden yazarları biliyor musunuz? Hepimizin duygu dünyasına hitap eden, kitaplarını severek okuduğumuz yazar ve şairler aramızdan ayrıldı.

İşte 2024 yılında hayatını kaybeden yazarlar...

MARİO LEVİ

İstanbul Bir Masaldı, En Güzel Aşk Hikayemiz, Bir Şehre Gidememek, Lunapark Kapandı ve Size Pandispanya Yaptım adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan yazar Mario Levi, 31 Ocak'ta hayatını kaybetti.

ALEV ALATLI

Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?, İşkenceci, O.K Musti Türkiye Tamamdır ve Schrödinger'in Kedisi'nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan yazar Alev Alatlı, 2 Şubat'ta 79 yaşında vefat etti.

Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Alev Alatlı, özellikle toplumun kültürel, siyasi ve ahlaki yapısını eleştiren eserler kaleme aldı.

Fikir yazıları ve romanlarıyla, Batı ile Doğu arasında bir köprü kurmaya çalışan, geleneksel değerlerle modern hayatın çelişkilerini irdeleyen yazar, aynı zamanda güncel konularda fikir beyan ederek, tartışmalara yön veren bir entelektüel olarak tanındı.

SÜREYYA BERFE

Asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan, Süreyya Kanıpak imzasıyla 1965'e kadar çeşitli edebiyat dergilerinde şiirleri yayınlanan Süreyya Berfe, 9 Ocak'ta İzmir'de vefat etti.

FÜRUZAN

Kırk Yedi'liler, Nar Çiçeği, Kırk Yedi'liler 40 Yaşında adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kitabı Türk edebiyatına miras bırakan Füruzan (Feruze Çerçi), 15 Şubat'ta 91 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

ÜSTÜN İNANÇ

Yazılarının yanı sıra sinemaya uyarlanan Yalnız Değilsiniz ve Kanayan Yara Bosna gibi eserleriyle de tanınan gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç ise 12 Şubat'ta 87 yaşında yaşamını yitirdi.

FERİD EDGÜ

Türk Ruhu dergisinin sahibi, araştırmacı-yazar Ali Haydar Öztürk 6 Ekim'de, Böyle Söylenmeli Bizim Türkümüz, Gece Gelen Eski Dost ve Denizli Pencere gibi öykü, şiir ve roman türünde eserleri bulunan Afşar Timuçin 26 Temmuz'da, Ada Yayınları'nın kurucusu usta yazar Ferit Edgü ise 22 Temmuz'da öldü.