21 Ekim 2024 Pazartesi: Vitrindeki kitaplar

Özel Haber

Bugün 21 Ekim Pazartesi 2024... Yeni kitaplar raflardaki yerini almaya devam ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da siz kitapseverler için yeni çıkan kitapları listeliyoruz.

İyi okumalar diliyoruz...

GİZLİ YARALAR

Sayfa: 184

Karikatürist Jess Ruliffson beş yıl boyunca ABD'yi baştan başa dolaşarak gazilerle denizaşırı görevler ve ordudaki deneyimleri hakkında röportajlar yaptı. Georgia'da mutfak masalarında, New York kütüphanelerinde, Mississippi'de barlarda ve Vermont'ta verandalarda oturdu. Piyade çavuşundan süvari müfreze liderine ve istihbarat analistine kadar çeşitli gaziler, görünmez savaşlarda askeri bir ortamdan sivil hayata geçişin zorlukları ve deneyimleriyle savaş sonrası yaşamlarını bağdaştırma ihtiyaçları hakkında içtenlikle konuşuyor.

CAN BORCU

Sayfa: 592

Can Borcu, insanın seçimleriyle her şeyi değiştirebileceği hayatta hem ilham verici bir yolculuk hem de okuyan herkesin kendi hayatına uygulayabileceği dönüştürücü bir rehberlik sunuyor.

MIRILDANAN KEMİKLER

Sayfa: 200

Muhteşem bir gotik macera... Cesur kahramanları, güzel dili ve özenle yaratılmış dünyaları sevenler bu kitabı kaçırmak istemeyecek.

YUNUS EMRE'DEN NAZIM HİKMET'E TÜRKÇE MAKALELER

Sayfa: 664

Yunus Emre’den Nâzım Hikmet’e Türkçe, uluslararası Türkoloji camiasının en önemli isimlerinden Semih Tezcan’ın kitapları dışında kalan yazı ve söyleşilerinin ikinci cildi.

AT ŞU ADIMI

Sayfa: 160

At Şu Adımı, hayal ettiğimiz gibi yaşamanın, kişisel hedeflere ulaşmanın, kararlılıkla hareket etmenin ve diğer kum taneleriyle bir olup okyanus yaratmanın çok basit formülünü anlatıyor. Atın adımınızı ve ne iş yapıyorsanız onu sevgiyle, tüm bilginizi ve emeğinizi koyarak, iyi bir planlamayla yapın.

SANMASINLAR YIKILDIK

Sayfa: 200

Acıları atlatmanın kitabı...

İÇİMİZDEN BİRİ

Sayfa: 371

Zenginlik ve İhanet... Bazı arkadaşlıklar ölümcül olabilir.

DERİ USTASI VE ÇAYIR KUŞU

Sayfa: 400

Deri ustası ve kiralık katil Lachlan Kane, deri atölyesinde sessiz bir yaşam sürmek ve travmatik geçmişini unutmak ister. Ancak patronunun en önemli müşterisi için aldığı işi berbat edince yeraltı dünyasından asla kurtulamayacağını anlar; ta ki müzisyen Lark Montague, namıdiğer Çayır Kuşu ona bir teklifle gelene kadar. Ancak bir şartı vardır: Özgürlüğü karşılığında Lachlan’ın onunla evlenmesi.

SİNEKLERİN TANRISI

Sayfa: 352

Nobel Ödüllü William Golding’in, BBC’nin “Dünyamızı Şekillendiren 100 Roman” listesinde yer alan başyapıtı Sineklerin Tanrısı, sanatçı Aimée de Jongh’un yetenekli ellerinde ilk kez bir grafik roman olarak hayat buluyor.

NEKSUS

Sayfa: 448

Bilgi ne gerçeğin ham maddesi ne de sadece bir silahtır. Neksus yelpazenin bu iki ucu arasındaki umut dolu orta yolu ararken bir yandan biz insanların ortak mirasını yeniden keşfediyor.