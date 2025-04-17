21'nci Yüzyılda Evliya Çelebi'nin İzinde kitabıyla gezintiye çıkın

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İçinden Yol Geçen Hayatlar, Ölmeden Önce Türkiye’de Görülmesi Gereken Yerler ve 100. Yılında Türkiye Seyahatnamesi isimli kitaplarıyla büyük ses getiren araştırmacı seyahat yazarı Seymen Bozaslan’ın yeni kitabı 21. Yüzyılda Evliya Çelebi’nin İzinde Altın harika bir okuma deneyimi sunuyor.

Evliya Çelebi’nin rotasını 385 yıl sonra yeniden tamamlayan Seymen Bozaslan’ın yeni kitabında Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde geçen noktaların fotoğraflarını, Evliya Çelebi’nin bu yerlerle ilgili yazdıklarını, aradan geçen yıllarda yapıların uğradığı dönüşümü bulacaksınız.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ni okuduktan sonra ‘Evliya Çelebi fotoğraf çekse nasıl olurdu?’ sorusundan yola çıkan Seymen Bozaslan, okurları, dünyanın en ünlü gezginlerinden biri olan Evliya Çelebi’nin izinde tarih dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

KANLI CANLI ANLATILAN TÜRKİYE

Seyahatname’de bazen fiziksel ayrıntılarıyla, bazen de hikâyeleriyle, insanlarıyla, kültürüyle kanlı canlı anlatılan ve bugün Türkiye sınırları içinde olan noktaları tek tek ziyaret eden Bozaslan, bazıları harabeye dönmüş, bazıları restorasyon çalışmalarıyla ilk günkü gibi korunan ya da bambaşka amaçlarla kullanılmaya başlanan bu yerlerin günümüzdeki hallerini de fotoğraflayarak meraklılarıyla buluşturuyor.

On dört ayda tamamlanan bu yolculuk İstanbul’dan başlıyor, Bursa’dan Edirne ve Konya’ya, Erzurum’dan Bitlis ve Van’a kadar uzanan toplam yetmiş dört şehirle devam ediyor. Bu kitapta Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde geçen noktaların fotoğraflarını, Evliya Çelebi’nin bu yerlerle ilgili yazdıklarını, aradan geçen yıllarda yapıların başına gelenleri bulacaksınız. Ayrıca Bozaslan’ın yolculuk sırasında denk gelip konuştuğu insanlarla ilgili anılarını, heyecanlarını ve zaman zaman yaşadığı düş kırıklıklarını da okuyacaksınız.

Bu yüzden bu kitap aynı zamanda, 21. yüzyılda, Evliya Çelebi’den yaklaşık 350 yıl sonra elinde fotoğraf makinesi ve teknik ekipmanla onun başladığı yerden yola çıkan modern bir gezginin de hikâyesi. Fotoğraflı Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ne hoş geldiniz.

EVLİYA ÇELEBİ FOTOĞRAF ÇEKSE NASIL OLURDU

Bu kitapta Evliya Çelebi'nin günümüz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında ziyaret ettiği 74 şehirde 1200'den fazla yer bulunuyor.

Ayrıca bu lokasyonların 21.yüzyıla uzanan hikâyeleri ve yüzlerce fotoğrafı da okurla buluşuyor. Kitabın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise (QNL) Katar Ulusal Kütüphanesi'nde yer alan ve Evliya Çelebi'nin eliyle çizdiği düşünülen Fırat ve Dicle nehirlerini anlattığı haritanın kopyasının da kitapta yer alıyor olması.

Seymen Bozaslan, "Böylece Evliya Çelebi'nin çizdiği lokasyonları benim fotoğraflarımla da kıyaslayabilirsiniz. “Evliya Çelebi fotoğraf çekse nasıl olurdu?” düşüncesiyle çıktığım yolculuğun anılarına hoş geldiniz!’ yorumunda bulundu.