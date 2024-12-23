23 Aralık 2024 Pazartesi: Raflardaki kitaplar

Özel Haber

23 Aralık 2024 Pazartesi... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplarla raflardaki yerlerini almaya devam ediyor. Sizler için yeni çıkanlardan okuma önerileri hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

GECE GÜNLÜĞÜ

Sayfa: 182

Gece Günlüğü’nün yazarı Elif Erdenay, kendi kendine yardım programlarıyla binlerce insanın kötü alışkanlıklarını bırakıp hayatlarının kontrolünü ellerine almasına yardımcı olmuştur. Dünya üzerinde kullanılan en faydalı teknikleri öğreterek insanlara hayatlarını daha anlamlı yaşamaları ve istedikleri sonuçları elde etmeleri için ilham vermiştir.

HAYAT ACEMİLER İÇİN YAŞAM REHBERİ

Sayfa: 224

Yaşam dair bir rehber...

KAĞITTAN KAPLAN

Sayfa: 64

İstanbul’da tavşan arayışına çıkan bir yazar adayının, önünden kaçışmayan güvercinlerce tescillenen hayaletliği... Hayat parçaları atık kâğıt tesislerinde parçalanan bir hayalet-yazar... Kendini bir yazara feda etmektense, katlana katlana kâğıttan bir kayık hâlini almayı seçen bir irade... Onlarca mavi tükenmezkalemin iflah olmaz adanmışlığına rağmen başlangıç cümlesinden öteye gidemeyen bir öykü; yarım bırakılması planlanırken önlenemez biçimde sona eren bir roman...

KEDİLER VE ZEN

Sayfa: 232

Kediler ve Zen, kediler, Japonya ve Zen felsefesi hakkında hikâyeler ve gerçek hayat öyküleriyle örülü bir metin. Carla Francis bu kitapta, Japon kedi severlerle yapılan tartışmalara yer veriyor ve okurlara ilham verecek Japonca kelimelerden müteşekkil bir sözlük vesilesiyle herkesi dikkatli miyavlamaya davet ediyor.

ROBONLAR

Sayfa: 341

Sıkı dostlar Robonlar, paslı metal duvarların ardına ulaşmak için nefes kesici bir maceraya atılacak. Ancak bu, sadece bir özgürlük mücadelesi değil; dostluk, cesaret ve dayanışmanın inanılmaz hikâyesi...

ÇOCUKLUK TRAVMALARININ ÜSTESİNDEN GELMEK

Sayfa: 96

Bu kitap, bugün olmak istediğimiz yetişkini şekillendirmek için küçüklüğümüzü daha iyi anlamamızı sağlayacak bir rehber. Şu andaki eylemlerimizi geçmişteki deneyimlerimize ne ölçüde bağlayabileceğimizi ve çocukluğumuzun öğrenilmiş kalıplarından nasıl kurtulabileceğimizi ele alıyor. Yeterli hayal gücü ve şefkatle duygusal olarak başarılı ve sağlıklı bir yetişkinlik hayatının kapısını açabilecek bir anahtar sunuyor.

KENDİ HİKAYENİ YAZMAK İSTERT MİSİN

Sayfa: 16

Kitap, çocukların hata yaparak öğrenmelerini ve ebeveynlerin bu süreçte çocuklarına nasıl destek olabileceklerini gösteriyor. Hikâyede ebeveynlerin çocuklarına koşulsuz destek olmalarının ve onları cesaretlendirmelerinin, çocukların öz değer gelişimlerine nasıl katkı sağladığına dikkat çekiliyor.

KALEMİMLE KIRK SENE

Sayfa: 1376

Bir kalem, kırk sene... Ayşe Kulin, ilk öykü kitabı Güneşe Dön Yüzünü’den bu yana, tam kırk senedir yazıyor. Kitap, gazete, dergi yazarlığının yanında Kardelenler’e umut oluyor, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve UNICEF’le birlikte hareket ediyor, çocukların ilk adımlarını destekliyor. Onu kırk senedir tanıyoruz, görüyoruz, okuyoruz.

BEN BUYUM İŞTE

Sayfa: 216

Haldun Dormen, her yaşan insana ilham veren ve örnek alınacak bir yaşam ustasıdır…”