23 Haziran 2025 Pazartesi: Vitrindeki kitaplar

Yeni kitap, yeni heyecan...Yeni çıka, okurlarını bekleyen kitaplardan sizler için öneriler hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

BIRAK YAPSINLAR TEORİSİ

Sayfa: 400

Bırak Yapsınlar dünya üzerinde milyonlarca insanın bahsetmeden duramadığı basit bir araç çünkü işe yarıyor. Hayatınızın kontrolünü elinize almanın en hızlı yolu başkalarını kontrol etme uğraşından vazgeçip asıl elinizde olan şeye, kendinize odaklanmanızdır.

TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI- BİR ASKERİ TARİG-1919-1923

Sayfa: 464

Türk Kurtuluş Savaşı işte bu mücadelenin stratejik, operatif ve taktik yönlerini ele alan bir tarihçedir.

KALPTE YAŞAMAK

Sayfa: 344

Kalbinizde karşılık bulan her satırda, belki de uzun zamandır unuttuğunuz bir parça kendine yer bulacak. Çünkü kalpte yaşamak, hatırlamakla başlar…

FATİH SULTAN MEHMED: DOĞU'NUN BE BATI'NIN EFENDİSİ

Sayfa: 448

Fâtih, Avrupa’dan Karadeniz’e kadar ömrü sefer-i hümâyunda geçen bir hükümdardı. Devrin yazarları onu Büyük İskender, Hannibal ve Caesar’la karşılaştırıyordu. Aynı zamanda, ülkesine İtalya’dan ressamlar getirecek kadar sanatla da ilgiliydi. Arapça, Farsça, İtalyanca ve Yunanca biliyordu. İmparatorluğunu ve çevresindeki dünyayı tarihiyle ve coğrafyasıyla tanımak istiyordu. Fâtih Sultan Mehmed’i tek bir cümleyle ifade etmek gerekirse: Doğu’nun ve Batı’nın efendisiydi.

GEÇMİŞE BAY BAY, GELECEĞE HAY HAY

Sayfa: 224

Dilek Cesur’un sıcacık anlatımıyla yazılmış bu sayfalarda, kendini yeniden sevmeyi, geçmişin yükünü bırakmayı ve, “Ben de yeniden başlayabilirim,” demeyi öğreneceksin.

ZİHİN MİMARI

Sayfa: 200

Bu kitap, daha iyi bir geçmiş isteyerek, mevcut koşullarınızı suçlayarak ya da körü körüne daha iyi bir gelecek umarak hayatınızı boşa harcamayı bırakmanıza yardımcı olur.

SESİN DEĞİDİĞİ YERDEN

Sayfa: 104

2020 yılında henüz dosya halindeyken Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri’nde “Kaldığı Yerden” adıyla jüri özel ödülüne değer görülen öyküler toplamı Sesin Değdiği Yerden okuruna sesleniyor…

TERS ADAM

Sayfa: 368

İlk yayınlandığı dönemde geniş kitlelere ulaşamayan Roma, son yıllarda edebiyat dünyası yeniden keşfedilmeye başlandı.

KIRIK KALPTEKİ AYNA

Sayfa: 288

Sühendan Erdin, duygunun özüne dokunan samimi ve şefkatli anlatımıyla, kadın dayanışmasının, annelik desteğinin ve sevgi arayışının izini sürüyor.

ATEŞBÖCEĞİ YOLU

Sayfa: 496

Kristin Hannah 70’lerin ve 80’lerin enerjisini öyle derinlemesine anlatıyor ki okuru iki kadın arasındaki dostluğun tam kalbine taşıyor. Ateşböceği Yolu bir şaheser