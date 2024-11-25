25 Kasım 2024 Pazartesi: Raflardaki kitaplar

Özel Haber

Bugün 25 Kasım 2024 Pazartesi... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitapları sizler için listeledik. Yeni çıkan, raflardaki yerini alarak okurlarını bekleyen kitaplara birlikte bakalım.

İyi okumalar diliyoruz...

BENİ ÖVGÜYLE UTANDIRMA

Sayfa: 232

Eğitim bilimci ve Parentwiser uygulamasının kurucusu Doç. Dr. Özgür Bolat, övgü hakkında doğru bilinen yanlışları sorguluyor ve son 50 yılın bilimsel araştırmalarından yararlanarak doğruları gözler önüne seriyor.

KALEMLER

Sayfa: 250

Farklı farklı coğrafyaları gezince gördüm ki en fakirinden en zenginine ülkelerin, toplumların anlam yükledikleri şeyler, nesneler, binalar, kafeler, mekânlar, binalar vs çok önemliydi.

BABAMIN KUŞAĞI VE BEN

Sayfa: 150

Modern Çin’in büyük ustalarından Yan Lianke’nin, kendisinin ve ailesinin hayatlarını merkeze aldığı, atalarına hürmetlerini sunduğu çok özel bir anı kitabı Babamın Kuşağı ve Ben.

DOPPELGANGER

Sayfa: 416

2024 Women’s Nonfiction Ödülü’nü kazanan Doppelganger, sosyal medyanın kör kuyularında saatler kaybeden, siyasetin günbegün kirlenmesini dert edinen kafa karışıklığı ve yılgınlık içindeki insanları bir an önce silkinmeye, birlik olmaya ve olumlu şeyler adına mücadeleye davet ediyor.

BATINİ GELENEK

Sayfa: 128

Bu kitapta okuyacaklarınız, Batı düşünce disiplinlerinin oluşturduğu bu tür duvarlara karşı bir eleştiri niteliği taşımaktadır.

PANZEHİR

Sayfa: 352

On üç yıldır Türkiye’nin gündeminde en çok konuşulan, sözlerine en çok değer verilen, en çok tartışılan insanlardan biri. Yaptığı açıklamalara önce karşı çıkanlar olsa da sonunda hep o haklı çıktı. O, aslında bu ülkede kendi devrimini yaptı, bu adeta bir halk hareketiydi ve diğerleri, onun peşinden kendi seslerini oluşturdular. O, Türkiye’de sağlığa bakışı kökten değiştirdi, onunki kadim tıp ışığında bir halk sağlığı mücadelesi.

KALK ÇALIŞ BAŞARISIZ OL

Sayfa: 176

Bu kitabı satın alıp, almamak arasında gidip geliyorsunuz. Kararınızı daha sağlıklı vermek umuduyla bir de kitabın arka kapağında yazanlara bakmak istediniz…

Bu kitabı satın alıp almamaya ilişkin birkaç saniye içerisinde vereceğiniz karar, hayatınızda bir dönüm noktası olacak. Bu kitap bugüne kadar sizlerden saklanan tüm gerçekleri yüzünüze çarpacak.

PARÇALANMA

Sayfa: 416

Hayata dair bir kitap: Parçalanma...

GÖLGE ADAM

Sayfa: 400

İngiltere'nin dört bir yanından bir dizi cinayet haberi geliyordu. Hepsinin yöntemi farklı olsa da her biri dehşet verici ve acımasızdı.

BELKİ YAZ ERKEN GELİR

Sayfa: 168

Bir kitap dikkatini çekiyor. Kapağında bir kadın var. Kumsalda. Devasa bir can simidi tutuyor. Deniz hafiften dalgalı. Kadının nereden gelip, nereye gittiğini anlayamıyorsun. Çocukluğun geliyor aklına. Çocukluk, kilidi kırık bir hatıra defteri.