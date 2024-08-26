26 Ağustos 2024 Pazartesi: Raflardaki yeni kitaplar Ağustos ayının son haftasındayız. Bu hafta da yepyeni kitaplar raflardaki yerini almaya başladı. Ne okuyacağına karar veremeyen kitapseverler için hazırladığımız okuma önerisine göz atmayı unutmayın...

Editör: Ergül Tosun

Bugün 26 Ağustos 2024 Pazartesi...Ağustos ayının son günlerindeyiz artık. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar, raflardaki yerini alarak okurlarını beklemeye başladı. İşte sizlere yeni çıkanlardan hazırladığımız kitaplar...

İyi okumalar dileriz...

MÜLKSÜZLEŞTİRME PİYASALARI

Piyasa yoksullara yardım etmeye çalıştığında ne olur? Bugün dünyanın pek çok yerinde neoliberal kalkınma programları sıradan insanlara refah ve güçlenme aracı olarak serbest girişim araçlarını sunuyor.

Sayfa: 368

KUŞ KRAL

Kuş Kral kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir roman; heyecan verici, dokunaklı, komik ve yürek parçalayıcı bir şekilde muhteşem...

Sayfa: 250

HAYALİ ARKADAŞLAR VE ONLARI YARATAN ÇOCUKLAR

Hayali Arkadaşlar ve Onları Yaratan Çocuklar, pratik kaygılara da değinerek ebeveynler için birçok faydalı öneri sunarken, çocuğunuzun hayali arkadaşlarının duygusal yaşamlarındaki rollerini anlamanızda size yardımcı olacak.

OYUNUN KURALI

Voleybolda Türkiye’nin en büyük menajerlik ajansını kuran, star oyuncuların danışmanı Tunç Afşar yaşadıklarını, öğrendiklerini ve önerilerini anlatıyor.

Sayfa:200

İYOT GİREN EVE DOKTOR GİREMEZ

Bu kitabı okuduğunuzda hastalıklara karşı daha güçlü, mikroplara karşı daha dirençli, toksinlere karşı daha korunaklı olmak için iyota her zamankinden daha fazla ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz.

Sayfa: 312

KELİMENİN HAM ANLAMIYLA

Ali İhsan Varol’dan kelimelere, insanlara, şeylere dair etimolojik denemeler. Kelimelerin kökenine indikçe şaşıracaksınız, şaşkınlığınız bir süre sonra eğlenceye, eğlenceniz de açgözlü bir meraka dönüşecek.

Sayfa: 232

İKİ MELTEM ARASINDA

Mehmet Veysi Boran, sürgünlerin, ölümlerin, yalnızlıkların, batıl inançların, yas ve büyük felaketlerin arasına sıkışarak sağırlaşmış bir ailenin beş kuşağa yayılan hikâyesini anlatıyor İki Meltem Arasında’da.

Sayfa: 112

RUHUM NEREDESİN

Jung’un kendi çölündeki yolculuğunun izini süren bu kitap, onun kendi benliğinin çölünü yeşertme çabasını anlatır.

Sayfa:200

TANRI KORKUSU

Çağdaş Avrupa edebiyatının alışılmadık kalemi Fleur Jaeggy, insana ait kaygıları, korkuları, delilikleri, boşluk ve yalnızlık hissiyle tuhaflıkları her zamanki ustalığıyla hissiz bir anlatıcının gözünden ele alıyor. Yaşamla ölüm, delilikle normallik, absürdlükle akla uygunluk arasındaki sınırlar daha önce hiç bu kadar belirsizleşmemişti.

Sayfa: 88

MAUS

Basit çizgilerle anlatılan büyük destan...

Sayfa: 303

ergul.tosun.tosun@ensonhaber.com