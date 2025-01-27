27 Ocak 2025 Pazartesi: Raflardaki kitaplar

Ergül Tosun

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitapları siz okurlarımız için hazırladık. Bol kitaplı günler diliyoruz...

İşte haftanın yeni çıkan kitapları...

KEVIN HAKKINDA KONUŞMALIYIZ

Sayfa: 250

Filmiyle de izleyicilerin büyük beğenisini kazanan, çoktan kült statüsüne erişmiş bu ödüllü kitap, uzun süre hafızalardan çıkmayacak hikayesi kadar sorduğu sorularla da okurun zihnini meşgul edecek çarpıcı bir roman.

MERYEM'İN ÇİÇEKLERİ

Sayfa: 424

Abdullah Ataşçı, gerek üslubu gerekse yer verdiği karakterlerle Bırîndar, Attilâ İlhan Roman Ödülü kazanan Yara Bende ve Heder Ağacı’nın açtığı yolda, sürekli daha ileriye gidiyor.

AZDAHAK

Sayfa: 376

Elinizdeki kitap, bir kurtarıcı uğruna akılalmaz cinayetlere, zulümlere, acılara inanç diye koşan kötülerin ve elbette onları durdurmak isteyen iyilerin nefes kesen hikâyesi. Dünyada olup bitenleri anlamak için… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

SARAYIN GÖZLERİ

Sayfa: 288

Sarayın Gözleri, sarayın resmî fotoğrafçısı olan, sadece İstanbul değil, Bursa ve İzmir gibi birçok şehrimizin ilk panaromik fotoğraflarını çeken, ünlü ressam Osman Hamdi Bey’le birlikte geleneksel kıyafetlerimizi fotoğraflayan, kısaca bize paha biçilemez bir kültür hazinesi miras bırakan Sébah&Joaillier Fotoğrafhanesi ile 200 yıldır varlığını bu şehirde sürdüren Casaretto ailesinin yer yer duygusal, yer yer şaşırtıcı anılarıyla bezeli, başka bir bu topraklar hikâyesi…

ALEMDAĞ'DA VAR BİR YILAN

Sayfa: 136

Sait Faik Abasıyanık kendine özgü yalın ve akıcı öykülerinde okuru şaşırtan, insanı ve doğayı bütün içtenliğiyle anlatmaktan geri durmayan, her şeyin merkezine insan sevgisini koyan bir yazar. “Kökü kendinden olan” bir yazar olarak Abasıyanık, cumhuriyet dönemi edebiyatımızda bir mihenk noktası olarak belirirken çağdaş öykücülüğümüzün de temellerini atar.

SHOGUN

Sayfa: 150

Geçen sene Disney'de yayınlanan ve Emmy ödüllerini silip süpüren Shogun dizisinin aynı isimle uyarlandığı roman, nihayet tam metin olarak Türkçede.

KRİZ İLETİŞİMİ YÖNETİMİ

Sayfa: 132

Kriz anlarında nasıl daha hazırlıklı olabileceğinizi ve itibarınızı nasıl koruyup güçlendirebileceğinizi keşfetmenin sırlarını veren Kriz İletişimi Yönetimi, önemli bir rehber sunuyor. Adrian Wheeler imzası taşıyan 132 sayfalık eser, sosyal medya krizlerinden basın açıklamalarına, iç iletişimden kamuoyu algısına kadar her alanda kriz yönetimi stratejileriyle okuyucusuna ilham veriyor.

İÇİMDE BİR YOLCULUK VAR

Sayfa: 280

Gerçek bir hayat hikâyesi olan bu kitap, her düştüğünüzde kalkmanın da mümkün olduğunu anlatan bir yol arkadaşı, bir başucu kitabı olarak tasarlandı. Hayatı doya doya yaşayabilmek için formüller, anahtarlar sunan Gila Kantar, sıcacık bir anlatımla sizi nesiller arası hikâyelerle tatlı bir gezintiye çıkartacak.

TOKYO'DA TUHAF HAVA

Sayfa: 175

Tokyo’da Tuhaf Hava’da Japon yazar Kavakami, yolları kesişen iki yalnız ruhun zaman ve mekânın ötesine geçen, ince bir melankoliyle belirsizce ilerleyen ilişkisini büyüleyici bir Tokyo manzarasıyla sunuyor.

HEP SEN KAZAN

Sayfa: 200

Mehdi Hasan, antik Yunan’dan modern siyasete uzanan bir perspektifle kaleme aldığı Hep Sen Kazan’da, Aristo, Martin Luther King ve Churchill gibi tarihin büyük hatiplerinin stratejilerini, modern retorik yöntemleriyle harmanlıyor.