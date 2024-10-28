28 Ekim 2024 Pazartesi: Vitrindeki kitaplar

Ergül Tosun

Bugün 28 Ekim Pazartesi... Raflardaki yerini alan kitapları sizler için derledik. Okumak istediğiniz kitaba, listemize bakarak karar verebilirsiniz.

İyi okumalar diliyoruz.

KENDİNE MEYDAN OKU

Sayfa: 176

Dünyaya Değil Kendine Meydan Oku, dışarıdaki anlamsız hesaplaşmadan içerideki anlamlı uzlaşmaya davet ediyor sizi. Bu kitap, giderek yalnızlaşan çağımız insanının gerçek tatmine, güçlü sosyal bağlara ve anlamlı bir hayata nasıl ulaşacağını anlatıyor.

YIRTICI KUŞLAR ZAMANI

Sayfa: 448

Başkomser Nevzat bu kez geçmişin hayaletleriyle mücadele ediyor. Ailesini katledenlerin peşinde maceradan maceraya koşarken, Nevzat ve ekibinin yaşadıkları olaylar bir 21. yüzyıl Türkiye'si portresi çiziyor.

SEVR- LOZAN

Sayfa: 280

Bu kitap, 100 yıllık bir tartışmaya son noktayı koyuyor. Yıllardır ideolojik tartışmaların sebebi haline gelen Sevr ve Lozan Antlaşmaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda önemli kilometre taşları.

TEHLİKELİ GÖRÜLER

Sayfa: 320

Bu kitaptaki öyküler bilim kurgu geleneklerine bir meydan okuma niteliğinde. Tehlikeli Görüler, bilim kurgudaki en cesur eser belki de.

ANTİK MISIR'DA GÜNLÜK HAYAT

Sayfa: 408

Antik Mısır'ın sıradan insanlarının günlük yaşamlarına dair bir hazine sunan bu kitap, mezar resimlerinden ve tapınak duvarlarındaki sahnelerden rekonstrüksiyonlarla zenginleştirilmiş bir yolculuğa davet ediyor.

ANTİK ROMA'DA GÜNLÜK HAYAT

Sayfa: 272

Antik Roma’da Günlük Hayat, sizi Romalıların günlük hayatında bir yolculuğa çıkarıyor.

ANTİK YUNAN'DA GÜNLÜK HAYAT

Sayfa: 432

Antik Roma’da Günlük Hayat, sizi Romalıların günlük hayatında bir yolculuğa çıkarıyor.

CAN BORCU

Sayfa: 592

Lara’nın hikâyesi, yaşamın beklediği seni keşfetmen, yaşayabilmen ve böylelikle Can Borcu’nu ödeyebilmen için bir davettir. Var mısın?