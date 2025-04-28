28 Nisan 2025 Pazartesi: Raflardaki yerini alan yeni kitaplar

Özel Haber

Yeni çıkan, raflardaki yerlerini alan kitapları yeterince takip edemeyen kitapseverler için; yenilerden liste hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

AKAN NEHİR GİBİ

Sayfa: 240

Paulo Coelho maneviyat, yaşam ve etik üzerine düşüncelerini paylaştığı bu sürükleyici kitabında, büyük ya da küçük fark etmeksizin hayatın çok özel dersler barındırdığını gösteriyor. Okçuluktan farkındalığa, yolculuktan iyi ile kötünün doğasına kadar çok çeşitli konularda kişisel düşüncelerini sunan Coelho, bir kurşunkalemin mutluluğa giden yolu gösterebileceğini, bir dağa tırmanma kılavuzu sayesinde hayallerin gerçeğe dönüşebileceğini, Cengiz Han ve şahininin hikâyesi üzerinden öfkenin yıkıcılığını, dostluğun kıymetini ve daha nicesini anlatıyor.

NAHİT HANIM

Sayfa:520

1930’lu ve 1940’lı yılların Ankara’sını anlamadan, genç Cumhuriyet’in ideolojisini, felsefesini, itici gücünü, iradesini, tutkusunu kavramak mümkün değil.

Nahit Hanım’la birlikte Cumhuriyet’i keşfetmeye var mısınız?

KIRMIZI BUĞDAY

Sayfa: 496

Deli İbram Divanı’nda Ege insanının doğayla, tarihle, efsanelerle beslenen hayatlarını anlatan Ahmet Büke, Kırmızı Buğday’da hikâyeye bu kez bambaşka bir açıdan yaklaşıyor. Kaderini memleketine bağlamış, ölümden yaşam doğuran insanları anlatan Kırmızı Buğday, Arap Ali, Adnan Bey, Gani Dayı, Teğmen Cemil, Dünya, Maya gibi unutulmaz karakterlerle hem tarihsel hem de toplumsal bir anlatının izini sürüyor.

TARÇIN KOKULU KIZ

Sayfa: 472

1983 yılında sinemaya uyarlandığında oldukça ses getiren ve yaşama içkin en derin arzuların çekincesiz işlenişiyle tepkilere konu olan Tarçın Kokulu Kız, Jean-Paul Sartre'ın ifadesiyle halk romanının en iyi örneği.

GÖLGENİN ELİ

Sayfa: 384

Milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Darin Dinamo İstanbul’daki evinde vahşice öldürülmüştür. Cinayet Büro dosyayı soruştururken İstihbarat Şube’ye atanan Başkomiser Suat Zamir ise ünlü gazeteci Gökhan Konak’ı takip etmekle görevlendirilir. Suat görevi veren esrarengiz yöneticinin hiç tanımadığı babasıyla bir bağlantısı olduğunu öğrenir ve kendisini ailesinin sırlarıyla yüzleşeceği bir kedi-fare oyununda bulur.

DÜNYA TARİHİ ANSİKLOPEDİSİ

Sayfa: 416

Bu yeni güncellenen kitap, tarih öncesinden 21. yüzyılın başına kadar dünya verileri olası en kısa ve özet özet sunacak şekilde tasarlanmıştır. Dinozorlar, ilk insanlar, Antik Mısır, Aztek İmparatorluğu, Ortaçağ Avrupa'sı, Birinci Dünya Savaşı ve daha birçok büyüleyici konu hakkında bilgiler yer alıyor.

TABAĞIN DEĞİŞSİN, SEN DEĞİŞ

Sayfa: 292

Longevity TariflerleTabağın Değişsin, Sen Değiş, yalnızca bir tarif kitabı değil; sağlıklı beslenme, yaşam dengesi, şekerden arınma ve uzun ömürlü alışkanlıklar üzerine kapsamlı bir başvuru eseri olarak okurların karşısına çıkıyor.

ANNEM ÖLDÜ MÜ

Sayfa: 328

Aile ile birey çatışmasını ustaca işleyen, anne-kız ilişkisinin çıkmazlarını, anneliğin açmazlarını ve aile içi travma aktarımını korkusuzca irdeleyen Vigdis Hjorth, sarsıcı ve sorgulayıcı bir okuma deneyimi sunuyor. Bir de soru bırakıyor: Yara açmayan bir annelik, öldürmeyen bir sevgi mümkün mü?

İŞ ARKADAŞI

Sayfa: 328

İş Arkadaşı, New York Times çoksatan yazarı Freida McFadden’dan geçmişin günümüze hangi karanlık şekillerde sirayet edebileceğini ve bunun ölümcül sonuçlarını işleyen, elinizden bırakması imkânsız bir gerilim.

BİR OYUN BİR EĞLENCE

Sayfa: 192

Amerikan edebiyatının kanonik yazarlarından James Salter, ilk kez Türkçede.