3 Mart 2025 Pazartesi: Raflardaki yeni kitaplar

Ergül Tosun

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan bu hafta. Siz okurlarımız için raflardaki yerini alan kitapları hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

GİZLİ YARALAR

Sayfa: 192

Psikolog Esra Ezmeci, kaleme aldığı Gizli Yaralar adlı bu kitabında, yaşamın kara kutusu sayılan duygusal kalıpların, şema terapi yöntemiyle nasıl yeniden tasarlanabildiğini, hayatın içinden seçtiği gerçek kahramanların, aklınızdan hiç çıkmayacak sarsıcı hikâyeleriyle ele alıyor.

VATAN MİLLET SAMATYA

Sayfa: 336

Unutulmaz karakterlerin yaratıcısı Seray Şahiner’den güçlü ve iz bırakacak bir roman. Zor hayatların coşkulu ve ironik bir metne dönüştüğü benzersiz bir kitap.

PETERSBURG ÖYKÜLERİ

Sayfa: 320

Peterburg… Rus sanatının altın çağında, Rus yaşamının ve kültürünün merkezi olmasının yanı sıra edebiyatta modernleşmenin, toplumsal değişimin, yabancılaşmanın, karşıtlıkların ve ruhsal çöküşün kenti olarak işlendi. Kimi zaman karanlık, kasvetli yanları vurgulanırken, kimi zaman da şehrin soğuk ve sisli atmosferi, karakterlerin kaybolan kimliklerinde, ruhsal çöküşleri ve bunalımlarında önemli bir fon olarak kullanıldı.

AZİZ

Sayfa: 200

Gitgide absürde yaklaşan grotesk bir atmosferde sınırların ne kadar zorlanabileceğinin hikâyesi Aziz, Yavuz Ekinci’nin mahir kaleminden sıradışı bir roman.

NEFES

Sayfa:312

Gitgide absürde yaklaşan grotesk bir atmosferde sınırların ne kadar zorlanabileceğinin hikâyesi Aziz, Yavuz Ekinci’nin mahir kaleminden sıradışı bir roman.

YARASALARIN AVLUSUNDA

Sayfa: 80

Usta şair Şükrü Erbaş'tan yeni şiirler...

İKTİDAR, TARİH VE KİMLİK

Sayfa: 400

Akademi ve uluslararası medyanın bilhassa 90’lardan itibaren yoğun ilgi gösterdiği Balkan uluslarının kimlik inşa süreçleri çok sayıda çalışmaya konu olmuştur. Elinizdeki kitap, bu alandaki soruşturmasını siyaset, ulus ve geçmiş anlatıları üzerinden ders kitaplarını merkeze alarak yürütüyor. Modern devlet, iktidar, ideoloji, eğitim, tarihyazımı, tarih eğitimi ve kimlik inşa mekanizmalarını birbiriyle ilişkilendiren çalışma, ilgili süreçlerin yapısal doğasını, araçlarını ve dinamiklerini analiz etmeye odaklanıyor.

BİLİNMEYEN BİR TANRIYA

Sayfa: 242

Bilinmeyen Bir Tanrıya Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Steinbeck’in yazarlık kariyerinde kilometre taşlarından biri.

HATIRLA

Sayfa: 200

Bilinmeyen Bir Tanrıya Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Steinbeck’in yazarlık kariyerinde kilometre taşlarından biri.

CİHAN HARBİ'NİN CEPHE GERİSİ

Sayfa:360

Bu kitap, Osmanlı toplumunun kolektif belleğinde derin ve hazin izler bırakan Cihan Harbi deneyimini geniş bir zaviyeden bakarak inceliyor ve savaşın doğurduğu yeni sosyoekonomik ve kültürel gerçeklikleri mercek altına alıyor. Bu yeni gerçekliklerin izlerini ise kitlesel askerlik deneyimi, devlet güdümüne girmiş bir ekonomik hayat, yaygın darlık ve yokluklar, sürekli devam eden ve büyük alt üst oluşlara yol açan nüfus hareketleri, etnik temizlik ve ölüm üzerinden sürüyor.”