4 Kasım 2024 Pazartesi: Raflardaki kitaplar

Bugün 4 Kasım 2024 Pazartesi. Bu hafta da yepyeni kitapları siz okurlarımız için hazırladık. Herkese göre kitabın olacağını düşündüğümüz okuma listemizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
İyi okumalar diliyoruz...
MERDİVENALTI TERAPİ
Sayfa: 220
Merdiven Altı Terapi, kendi varlığını küçülte küçülte, Kafka’nın Dönüşüm hikâyesindeki gibi, bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendisini devasa bir ütü masasına dönüşmüş olarak bulan bir kadının, Orta Doğu’ya inat, hayatı yaşama ve anlamlandırma hikâyesi.
ALFA
Sayfa: 256
Psikolojik veriler, sinirbilim ve deneysel olarak doğrulanmış metodolojilerle desteklenen Alfa bizi kişisel dönüşüm yolunda daha önce hiç cesaret edemediğimiz kadar ileriye götürüyor ve hayatı tam potansiyelimizle yaşamak için bize gerçek özgürlüğü veriyor.
CAN BORCU
Sayfa: 592
Lara’nın hikâyesi, yaşamın beklediği seni keşfetmen, yaşayabilmen ve böylelikle Can Borcu’nu ödeyebilmen için bir davettir. Var mısın?
KARANLIK YOLUN EFENDİSİ
Sayfa: 216
Önceden kaprisli ve hileciydim, şimdi diğerleri tarafından kandırılıyorum... Bu nasıl olabilir? O eski kafalı, sert lan wangji ile nasıl karşılaşabilirim? Ne şanssız bir yıl ama! Düşmanlarla aramda ince bir çizgi var. Talihsizlikler üst üste geliyor.
GAZZE'NİN DİPNOTLARI
Sayfa: 424
1956’da, Filistin-İsrail çatışmasının göbeğinde, 111 kişinin öldürüldüğü kanlı bir günün hikâyesi.
LUCAS'IN SAVAŞLARI
Sayfa: 208
Tarihi gerçeklere sadık kalınarak ve titizlikle belgelere dayandırılarak hazırlanan Lucas’ın Savaşları, ölümden kıl payı kurtulan asi çocuk, yeni Hollywood hareketinin dahisi, yılmaz vizyoner George Lucas’ın hikâyesini anlatıyor.
ARAFTA
Sayfa: 352
Arafta hayatı olduğu gibi anlatıyor, insanların arasındaki durgunluğu ve sessizliği yarıp geçiyor ve bunu yaparken hiç temkinli hareket etmiyor, olayları olduğundan daha iyi göstermeye çalışmıyor ama bu sırada her şeyi çok da güzel aktarıyor.
PİYANGO
Sayfa: 160
Miles Hyman’ın büyüleyici Piyango, uyarlaması okurları şu sarsıcı gerçekle yüz yüze bırakıyor: Ürkütücü şeyler çoğunlukla sıradan ve gündelik olanlarla beslenir.
SİYAM
Sayfa: 504
Terini silip gölgesinde dinlendiğin meşe ağacından uzaklaş, dönemezsin; odunu yaşken yakmak zordur ve en zehirli duman hayatta kalanlardan çıkar.
MOBİUS
Sayfa: 520
Adam Fawer'dan asla bitmesin isteyeceğiniz bir roman daha.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış