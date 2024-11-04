4 Kasım 2024 Pazartesi: Raflardaki kitaplar

Özel Haber

Bugün 4 Kasım 2024 Pazartesi. Bu hafta da yepyeni kitapları siz okurlarımız için hazırladık. Herkese göre kitabın olacağını düşündüğümüz okuma listemizle sizleri baş başa bırakıyoruz.

İyi okumalar diliyoruz...

MERDİVENALTI TERAPİ

Sayfa: 220

Merdiven Altı Terapi, kendi varlığını küçülte küçülte, Kafka’nın Dönüşüm hikâyesindeki gibi, bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendisini devasa bir ütü masasına dönüşmüş olarak bulan bir kadının, Orta Doğu’ya inat, hayatı yaşama ve anlamlandırma hikâyesi.

ALFA

Sayfa: 256

Psikolojik veriler, sinirbilim ve deneysel olarak doğrulanmış metodolojilerle desteklenen Alfa bizi kişisel dönüşüm yolunda daha önce hiç cesaret edemediğimiz kadar ileriye götürüyor ve hayatı tam potansiyelimizle yaşamak için bize gerçek özgürlüğü veriyor.

CAN BORCU

Sayfa: 592

Lara’nın hikâyesi, yaşamın beklediği seni keşfetmen, yaşayabilmen ve böylelikle Can Borcu’nu ödeyebilmen için bir davettir. Var mısın?

KARANLIK YOLUN EFENDİSİ

Sayfa: 216

Önceden kaprisli ve hileciydim, şimdi diğerleri tarafından kandırılıyorum... Bu nasıl olabilir? O eski kafalı, sert lan wangji ile nasıl karşılaşabilirim? Ne şanssız bir yıl ama! Düşmanlarla aramda ince bir çizgi var. Talihsizlikler üst üste geliyor.

GAZZE'NİN DİPNOTLARI

Sayfa: 424

1956’da, Filistin-İsrail çatışmasının göbeğinde, 111 kişinin öldürüldüğü kanlı bir günün hikâyesi.

LUCAS'IN SAVAŞLARI

Sayfa: 208

Tarihi gerçeklere sadık kalınarak ve titizlikle belgelere dayandırılarak hazırlanan Lucas’ın Savaşları, ölümden kıl payı kurtulan asi çocuk, yeni Hollywood hareketinin dahisi, yılmaz vizyoner George Lucas’ın hikâyesini anlatıyor.

ARAFTA

Sayfa: 352

Arafta hayatı olduğu gibi anlatıyor, insanların arasındaki durgunluğu ve sessizliği yarıp geçiyor ve bunu yaparken hiç temkinli hareket etmiyor, olayları olduğundan daha iyi göstermeye çalışmıyor ama bu sırada her şeyi çok da güzel aktarıyor.

PİYANGO

Sayfa: 160

Miles Hyman’ın büyüleyici Piyango, uyarlaması okurları şu sarsıcı gerçekle yüz yüze bırakıyor: Ürkütücü şeyler çoğunlukla sıradan ve gündelik olanlarla beslenir.

SİYAM

Sayfa: 504

Terini silip gölgesinde dinlendiğin meşe ağacından uzaklaş, dönemezsin; odunu yaşken yakmak zordur ve en zehirli duman hayatta kalanlardan çıkar.

MOBİUS

Sayfa: 520

Adam Fawer'dan asla bitmesin isteyeceğiniz bir roman daha.