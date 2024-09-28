40 dile çevrildi, Hollywood tarafından filmi yapıldı; ya intihar bombacısı karsınızsa Cezayirli yazar Yasmina Kahdra'nın romanı olan Saldırı nefes kesici bir okuma sunuyor. Yayınlandığında kısa sürede dünya çapında geniş okur kitlesine ulaşan romanda bir intihar bombacının ve eşinin çıkmazlar anlatılırken aynı zamanda aşkı da merkezine alıyor.

Ergül Tosun

Cezayirli yazar Yasmına Khadra’nın Saldırı romanı geçtiğimiz yıllarda kitap raflarında yerini alarak okuyucularla buluşmuştu. Elime geçen bu harika eseri bir solukta okudum. İlginç olay örgüsüyle okuyanları adeta mest eden Saldırı; dünyada yaklaşık 40 dile çevrildi, sinemaya uyarlandı.

Ünlü yazarın 240 sayfadan oluşan romanı okuyucuların beğenisini fazlasıyla kazandı. "Cotte Femme", Booksellers" ve Le Figaro Magazine" ödülleri ile taşlandırılan Saldırı, Yasmına Khadra'nın cesur romanıdır.

Khadra'nın diğer kitapları;

Kabil'in Kırlangıçları, Günün Geceye Borcu, Bağdat'ın Sirenleri, Cezayir'de Ölüm, Kaddafi'nin Son Gecesi.

Filistinli olan ve İsrail vatandaşlığına geçen Cerrah Emin Caferi’nin karısı Sihem, İsrail’in Başkenti Tel Aviv’in en işlek caddesinde yer alan bir restoranda kendini patlatarak çoğu çocuk 17 kişinin ölümüne neden olur.

Emin’i herkes benimsemiş ve çevresinde takdir toplayan bir isimdir. Öte yandan İsrail vatandaşlığa geçtiği için Filistin’de yaşayan akrabaları ve diğer dostları tarafından da acımasızca eleştirilen Emin Caferi, burada yaşadığı için oldukça mutludur.

Ta ki hayatını alt üst eden o vahim bombalı saldırıya kadar.

Caferi, her zaman olduğu gibi hastalarıyla ilgilenirken hastaneye genç ve güzel bir kadın gelir. Uzun süredir Caferi’yi gözlemleyen bu güzel kadının adı Sihem’dir…

Sihem’in hastaneye geliş amacı ise ünlü doktorla tanışmaktır. Karşılıksız kalmayan duygular tutkulu aşka dönüşür ve Arap asıllı sevgililer evlenmeye karar verirler. İkisi de İsrail’de yaşamaktan oldukça mutlulardır. Caferi’nin karısına karşı duyduğu minnettarlık ve aşk ikisinin arasında kopmaz bağlar oluşturur.

Sayfa: 240

BİR BOMBA...

Emin Caferi ve doktor arkadaşları öğle yemeği için hastanenin yemekhanesinde sakin bir Tel Aviv gününde biraz önce olacaklardan habersiz bir şekilde önlerindeki yiyecekleri bitirmekle meşguldürler. Bir anda yakınlarındaki restoranda şiddetli patlama sesi duyulur. Elbisesinin altına doldurduğu patlayıcı maddelerle kendine hamile süsü veren kadın eylemci üzerindeki bombanın pimini çeker…

Ortalık savaş alanına döner, ambulansalar yaralıları hızlı bir şekilde hastanelere ulaştırmaya çalışırlar. Geç saatlere kadar yaralılarla ilgilenen Emin Caferi, yorucu bir günün ardından evinin yolunu tutar.

Gece yarısı çalan telefon caferi'yi uykusunda uyandırır. Karşıdaki ses polis arkadaşıdır; acil bir şekilde hastaneye gelmesini söyler. Çaresiz hastaneye giden Caferi’yi herkes kuşkulu ve yadırgayan bakışlarla bakar. İ

srail Polis Teşkilatı ve İstihbarat Teşkilatı gün boyunca eylemin kimin gerçekleştirdiğini öğrenmek için çalışmalara başlarlar. Yapılan araştırmalar sonucunda bütün bulgular Emin Caferi’nin karısı Sihem’i işaret eder.

Polisler intihar bombacısının cesedini teşhis etmek için Caferi’yle morg odasına giderler. Cesedin üzerindeki örtüyü kaldıran Caferi, karısının güzel yüzünü görünce hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

Polisler Emin Caferi’yi sorgulamaya başlarlar. Ünlü doktor, karısının asla böyle bir eylemi yapmayacağını karısının herkes gibi oraya yemek yemek için gittiğini anlatır. Birkaç gün gözaltında tutulur ve daha sonra serbest bırakılır.

Yazar Yasmina Khadra

“MUTLULUK PAYLAŞILMADIKÇA NEYE YARAR”

Emin Caferi, evine döndüğünde posta kutusunda kendisine gönderilmiş bir mektup bulur. Mektubu açıp okumaya başladığında dünya başına yıkılır. Eylemden üç gün önce gönderilen mektubu biricik karısı Sihem kaleme almıştır.

Şunlar yazıyordu…

“Mutluluk paylaşılmadıkça neye yarar Emin aşkım? Senin sevinçlerinin olmadığı yerde benim sevinçlerim sönüyordu. Sen çocuklarımız olsun istiyordun, bense onları hak etmek. Vatanı olmayan hiçbir çocuk güvende değildir… Bana darılma.”

Sihem…

Caferi, intihar bombacısı karısı Sihem olduğunu böylece öğrenmiş olur.

Doktor Emin Caferi için artık tek şey kalmıştı. Karıncayı bile incitmeyen karısının canlı bombaya nasıl dönüştüğünü araştırmaya başlar. Açtığı her kapı onu şaşırtacak ve içinden çıkılmaz bir hal alır.

Akıcı bir dille ve sürükleyici bir hikayeyle yazılmış roman. Tüm dünyayı yakından ilgilendiren bu şiddet sarmalının ufak bir parçasına ışık tutan kitabın tüm dünyada oldukça fazla okunması tesadüf olmasa gerek.

Bir Ortadoğu romanı olan Saldırı'yı nefesinizi tutarak okuyacaksınız.