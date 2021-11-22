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    Yeni çıkan kitaplar

    Haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik. 10 kitaptan oluşan listemiz size rehberlik edecek.
    • Özel İçerik
    • 22.11.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 11:27
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    Yeni çıkan kitaplar

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları siz kitapseverler için derledik.

    İyi okumalar dileriz...

    Din

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Beden dilini deşifre etmeye çalışmak yetersiz. Bu konudaki bütün kitaplar ve tezler bunu tam olarak açıklamıyor. Beden dilinden öte, insanın beyninden topluma açılan bir grameri var. Kıyafet, aksesuar ve güzellikle etkilenebilen, değiştirilen bir dil beden dili. Asıl önemli olan, insanın karakterinin aynası olan Yüzün ve ağızdan çıkan sözlerin gerçekte ne anlattıkları ifade dili.

    Sayfa: 256

    Sırça Köşk

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Sabahattin Ali'nin çok sevilen kitabı yeni baskısıyla...

    Sayfa: 180

    Hayvan Çitliği

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Kült roman yeniden...

    Sayfa: 210

    Sofia

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Yeni okumalar yapmak isteyen okurlar için...

    Sayfa: 255

    Güncel Ekonomik Sorunlar: Borç Çıkmazı

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Borç sorununun küresel ve Türkiye açısından ele alındığı çalışmada, olması gerekenlerin de altı çizildi. Konuyla ilgilenen her kesime yönelen çalışmanın okuyanlara yararlı olması dileğiyle....

    Sayfa: 220

    Hayatıma Dokunan El

    Yeni çıkan kitaplar #6

    Dokunmaya hazır mısın?
    Kalbine, gözlerine, tenine dokunan bir el var.
    Tutmaya hazır mısın?
    Ben hazırım.
    Peki ya sen, hazır mısın?

    Sayfa: 192

    Kösü Mustafa Kemal - İstihbarat Savaşları 2

    Yeni çıkan kitaplar #7

    Tarih meraklıları için...

    Sayfa: 267

    Kaideye Tamah Etmeyen İstisnadır Hayat

    Yeni çıkan kitaplar #8

    Nilgün Bodur, 5. kitabı Kaideye Tamah Etmeyen İstisnadır Hayat’ta bir acıdan yola çıkarak insanlığa, aşka ilişkin hisleri ve düşüncelerini, 9 yaşından bu yana tuttuğu “defterine” yazarcasına samimiyetle yazıyor.

    Sayfa: 184

    Babil'in En Zengin Adamı

    Yeni çıkan kitaplar #9

    Bir zamanlar Babil’de dünyanın en zengin adamı yaşardı; adı Arkad. Zenginliğinin ünü bütün dünyaya yayılmıştı. Aynı zamanda eli açıklığıyla da ünlüydü. Yardımlarında cömertti. Ailesine karşı cömertti. Kendi harcamalarında cömertti. Gene de serveti her geçen yıl harcadığından daha hızlı bir biçimde artardı.

    Sayfa: 300

    Yeni Dünyanın Cesur İnsanı

    Yeni çıkan kitaplar #10

    Bu kitap, hayatında yeni ve kritik kararlar vereceğin zamanlarda sana destek olmak, unutmuş olabileceklerini hatırlatmak amacıyla kaleme alındı.

    Sayfa: 176

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