Haftanın yeni çıkan kitapları

"Ne okusam" diye düşünüyorsanız sizler için yepyeni bir okuma listesi hazırladık.

Raflardaki yerini alan, yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar... Her hafta olduğu gibi bu haftada yeni çıkan kitapları sizler için listeledik.

İyi okumalar dileriz...

Yaz Bulutları

Sevilen yazar Ahmet Batman'dan yeni kitap...

Sayfa: 200

Anne Beni İyileştir

Detayları öğrenmeye, çocuğunuzu iyileştirmeye, hayata bakış açınızı değiştirecek yepyeni bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız?

Sayfa: 224

Küçük İşler Büyük Özgürlükler

Okuyun, yazara teşekkür etmek isteyeceksiniz…

Sayfa: 208

Melek Terörist Fahişe

Dönem romanlarının büyük ustası Osman Balcıgil’in kaleminden.

Sayfa: 408

Telgraftan Tablete

Evrim Kuran, uzun yıllardır sürdürdüğü kuşak çalışmalarında edindiği bilgi birikimi ve deneyimle Türkiye’nin beş kuşağına bakıyor, bizi bir zaman tünelinden geçirerek yaşanan değişimlere ayna tutuyor.

Sayfa: 136



