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    Haftanın yeni çıkan kitapları

    "Ne okusam" diye düşünüyorsanız sizler için yepyeni bir okuma listesi hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 20.06.2022 - 09:17
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    Haftanın yeni çıkan kitapları

    Raflardaki yerini alan, yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar... Her hafta olduğu gibi bu haftada yeni çıkan kitapları sizler için listeledik.

    İyi okumalar dileriz...

    Yaz Bulutları

    Haftanın yeni çıkan kitapları #1

    Sevilen yazar Ahmet Batman'dan yeni kitap...

    Sayfa: 200

    Anne Beni İyileştir

    Haftanın yeni çıkan kitapları #2

    Detayları öğrenmeye, çocuğunuzu iyileştirmeye, hayata bakış açınızı değiştirecek yepyeni bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız?

    Sayfa: 224

    Küçük İşler Büyük Özgürlükler

    Haftanın yeni çıkan kitapları #3

    Okuyun, yazara teşekkür etmek isteyeceksiniz…

    Sayfa: 208

    Melek Terörist Fahişe

    Haftanın yeni çıkan kitapları #4

    Dönem romanlarının büyük ustası Osman Balcıgil’in kaleminden.

    Sayfa: 408

    Telgraftan Tablete

    Haftanın yeni çıkan kitapları #5

    Evrim Kuran, uzun yıllardır sürdürdüğü kuşak çalışmalarında edindiği bilgi birikimi ve deneyimle Türkiye’nin beş kuşağına bakıyor, bizi bir zaman tünelinden geçirerek yaşanan değişimlere ayna tutuyor.

    Sayfa: 136



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