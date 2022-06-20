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Haftanın yeni çıkan kitapları
"Ne okusam" diye düşünüyorsanız sizler için yepyeni bir okuma listesi hazırladık.
- Özel İçerik
- 20.06.2022 - 09:17
Raflardaki yerini alan, yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar... Her hafta olduğu gibi bu haftada yeni çıkan kitapları sizler için listeledik.
İyi okumalar dileriz...
Yaz Bulutları
Sevilen yazar Ahmet Batman'dan yeni kitap...
Sayfa: 200
Anne Beni İyileştir
Detayları öğrenmeye, çocuğunuzu iyileştirmeye, hayata bakış açınızı değiştirecek yepyeni bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız?
Sayfa: 224
Küçük İşler Büyük Özgürlükler
Okuyun, yazara teşekkür etmek isteyeceksiniz…
Sayfa: 208
Melek Terörist Fahişe
Dönem romanlarının büyük ustası Osman Balcıgil’in kaleminden.
Sayfa: 408
Telgraftan Tablete
Evrim Kuran, uzun yıllardır sürdürdüğü kuşak çalışmalarında edindiği bilgi birikimi ve deneyimle Türkiye’nin beş kuşağına bakıyor, bizi bir zaman tünelinden geçirerek yaşanan değişimlere ayna tutuyor.
Sayfa: 136