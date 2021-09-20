Yeni çıkan kitaplar

Raflarında yerini alan yeni kitaplardan seçkiler...

Bugün haftanın ilk günü ve her hafta olduğu gibi bu hafta da raflaraki yerini alan yeni kitapları sizler için listeliyoruz.

Herkese iyi okumalar dileriz...

Sayıların ve Renklerin Sırlı Dili - Kadim Bilgilerin Işığında

"Renkler ve Sayılar bu kadim öğretilerden biri. Bu kitapla sizleri bir uyanışa, bilgiye sahip çıkmaya ve hayatlarınıza akıtmanızı sağlamaya çağırıyorum."

Sayfa: 176

Pascal Mercier Seti - 2 Kitap Takım





Antik diller öğretmeni Raimund Gregorius’un yaşamı, yağmurlu bir günde okul yolunda karşılaştığı Portekizli bir kadından duyduğu Portekizce bir sözcük ve o sözcüğün büyüsüne kapılarak gittiği bir sahafta bulduğu kitapla tümüyle değişir.

Antik Dönem'den Osmanlı'ya Anadolu Sanatında Kadın

Anadolu Sanatında Kadın adlı bu eserde; Antik Dönem, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze ulaşan sanat eserleri incelenerek Anadolu sanatında kadın imgesine ışık tutulması hedeflenmiştir.

Sayfa: 193

Yozlaşma: Tuzak - 498.Hücredeki Mahkumun Hatıraları

Elinizdeki "Yozlaşma” eseri günümüz Özbek toplumuna tutulan sıradan bir ayna değil. O diktatör İslam Kerimov dönemindeki zulmü yansıtmanın yanı sıra insanlık dışı sistemin ruhsal ve psikolojik yapısını, şehvetli ve şeytani motiflerini ve hatta pis kokusunu da aktarmaktadır. Evet, cam parçalarının ses dalgalarını yansıtması gibi, bazı aynalar da duyguları ve kokuları yansıtabiliyor.

Yırtıcı

Hector Cross’un eşinin ölümünden iki adam sorumludur. Birinin cezasını kendi elleriyle veren Hector, psikopat ruhlu bir cani olan Johnny Congo’yu ise sevgilisinin zoruyla adalete teslim eder. Daha önce olaylı bir şekilde hapishaneden kaçan ve tekrar firar etmek için fırsat kollayan Congo idam sırası beklemektedir.

Sayfa: 416

Temizlikçi Kadınlar İçin El Kitabı

Otobüs duraklarından acil servislere, çamaşırhanelere ve sınıfın arka sıralarına uzanan öyküler; bekar anneler, yalnız kadınlar, kırık hayaller… Lucia Berlin’in ölümünden 11 yıl sonra yayınlanan ve uluslararası bir üne kavuşan bu kitap, Berlin’in Çehov ve Carver gibi ustalarla beraber anılmasını sağladı. İroni ve melankoliyi birleştiren, yazarın kendi yaşamından da beslenerek parçalı bir bütün oluşturan bu öyküler, acımasız denecek kadar dürüst, mahrem denecek kadar gerçekçi, dahiyane bir biçimde esprili ve iç burkacak denli hüzünlüler. Var olmanın dayanılmaz sefaleti ve vazgeçilmezliği, ancak bu kadar doğrudan bir biçimde anlatılabilirdi.

Sayfa: 432

Okçu'nun Yolu

Paulo Coelho’nun Okçu’nun Yolu’nda dile getirdiği öğreti sadece okçuluğa değil hayatın her alanına uygulanabilecek, yolu nice erdemden geçen bir ilkeler bütünü.

Sayfa: 168

Bilmek Seni Özgür Kılacak





Miller, Bilmek Seni Özgür Kılacak isimli bu kitabında, geçmişteki hikâyelerimizin barındırdığı gerçeğe sadece kucak açarak bile, hepimizin şu anda çektiğimiz acılardan kurtulmayı umut edebileceğimizi ileri sürüyor.

Sayfa: 168

Daha Adil Bir Dünya Mümkün

“Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür.”

Sayfa: 216

Sissoylu 6 - Matem Bantları

İster geçmişte isterse gelecekte geçsin, Brandon Sanderson’un yazdığı kitaplar, fantastik edebiyattan keyif alan ve dünyanın dört bir yanında yaşayan hayranlarını büyülemeye devam ediyor.

Sayfa: 336

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com