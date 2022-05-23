50 annenin hayatından, herkese rehberlik edecek deneyimler kitabı

Açelya Akkoyun’dan Özge Uzun’a tanınmış pek çok annenin katkılarıyla oluşan Anneliğin Sonsuz Yolculuğu kitabı, yepyeni bir deneyim sunuyor.

Anne-çocuk ilişkisi eşsiz bir ilişki. Ve şüphesiz annelik, insan ömründe bir kadının başına gelebilecek en dönüştürücü süreç. Hayykitap tarafından yayınlanan Anneliğin Sonsuz Yolculuğu, 50 annenin annelik öyküsünü bir araya getiriyor.

Kitabı özel kılan bir başka unsur da bu kitapta yer alan annelerin büyük bir kısmının daha internet ve sosyal medya kullanımının bu kadar yaygın olmadığı dönemlerden, Dr. Kağan Kocatepe’nin, Gebelik org. adlı sitesinde yahoo grup üzerinden kurduğu Anneler Kulübü’nün üyeleri ve katılımcıları olması.

Kitabın bir diğer önemli yönü ise dünyaya bir engelle ya da özel bir sağlık durumuyla gelen bir çocuğa sahip olmanın bir annenin hayatında nasıl yansımaları olduğunun, toplumun böylesi çocuklarımızı sahiplenmede neler yapması gerektiğinin altını çizmesi.





Dünyayı farklı algılamak

Açelya Akkoyun kitapta şöyle diyor: "Otizmli, mongol, serebral palsili ya da herhangi bir fiziksel ya da zihinsel engele sahip olan çocukların bu dünyaya katıksız ve karşılıksız sevgi getirdiğini düşünüyorum. Dünyayı farklı algıladıklarından dolayı, saf ve katışıksız bir yaşamın onlarda gözlenebildiğini biliyorum."