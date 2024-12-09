9 Aralık Pazartesi 2024: Raflardaki kitaplar

Özel Haber

Bugün 9 Aralık 2024 Pazartesi... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları siz okurlarımız için hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

BENİ ÖVGÜYLE UTANDIRMA

Sayfa: 232

Eğitim bilimci ve Parentwiser uygulamasının kurucusu Doç. Dr. Özgür Bolat, övgü hakkında doğru bilinen yanlışları sorguluyor ve son 50 yılın bilimsel araştırmalarından yararlanarak doğruları gözler önüne seriyor.

KAĞITTAN KAPLAN

Sayfa: 64

Ceyhan Usanmaz’ın birbirine dolanan öyküleri, yazamamanın farklı tezahürleri üzerine düşündürüyor. Kâğıttan Kaplan oyunbaz bir kitap ama en çok da kendisine gülüyor.

BENYUSUF

Sayfa: 217

Benyusuf’taki öyküler, bu duyguyu veriyor insana. İnsan milletinin bu yüzünü gösteriyor. Sezgin Kaymaz’dan, komşuluk eden, gönül gezdiren, tamir eden, sırt sıvazlayan, sohbet eden öyküler.

ZARLAR

Sayfa: 208

1900’lerin başlarında, yıkılmakta olan imparatorluğun başkenti İstanbul’da en çok saygı gösterilen kabadayılardan biri olan Arif ’in gölgesinde güvenle yaşayan iki kardeşin intikam hikâyesi Zarlar.

SANAT ESERİNİN KÖKENİ

Sayfa: 104

Sanat Eserinin Kökeni, Heidegger’in ilk defa 13 Kasım 1935’te Freiburg’ta sunduğu bir konuşmaya dayanıyor. Heidegger bu konuşmayı 1936’da Zürich’te tekrar etmiştir.

Elinizdeki çeviriye esas alınan Toplu Eserlerdeki versiyon ise bu konuşmaya dayanan üç metinden ve ilave iki açıklamadan meydana geliyor.

AŞK SINIR TANIMAZ

Sayfa: 576

Aşk Sınır Tanımaz, yalnızca bir aşk hikayesi olmanın ötesinde, zorluklar ve değişimle başa çıkmaya çalışan bir kadının hayatındaki önemli dönüm noktalarına odaklanıyor.

Kitap, Masal’ın ailesine verdiği önem, iş hayatındaki hırsı ve zorlukları aşmak için yaptığı cesur seçimlerle okurlara derin bir içsel keşif imkanı sunuyor. Aynı zamanda, aşkın, güvenin ve cesaretin insana neler katabileceğine dair etkileyici bir bakış açısı sağlıyor.

LANETLİ EKMEK

Sayfa: 192

Lanetli Ekmek, çıldırmış bir kasabanın, kana karışan zehir benzeri kıskançlığın, insanı yakıp tüketen arzunun erotik öyküsünü cesur ve büyüleyici bir dille aktarıyor.

GECE GÜNLÜĞÜ

Sayfa: 182

Gece Günlüğü tekniği, şikâyetçi olduğunuz ne varsa bırakmanız ve hayatınızı yeniden yazmanız için size rehberlik edecek.

İTALYAN MASALLARI

Sayfa: 1008

İtalya’nın en büyük edebiyat ustalarından birinin yeniden kaleme aldığı bu geleneksel İtalyan masalları, birer hazine.

SEN ANNEN DEĞİLSİN

Sayfa: 192

Kitapları milyonlarca okuru sevgiyle kucaklayan Uzman Psikolog Hatice Kübra Tongar, yüreğimizin uf olan yerlerine bir anne öpücüğü vadediyor ve bu kitapta kulağımıza şöyle fısıldıyor: Çocukken ne yaşadıysan yaşamış ol… Ne kadar çok yaran olursa olsun ve ne denli canın acımışsa acısın…