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    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar

    Raflardaki yerini alan, yeni çıkan kitaplardan sizle için seçtiklerimiz...
    • Özel İçerik
    • 12.09.2022 - 09:04
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    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar

    Yeni haftaya yeni kitaplarla giriyoruz. Kitap raflarındaki yerini alarak, okurlarını bekleyen kitaplardan sizler için seçtiklerimiz...

    İyi haftalar ve iyi okumalar diliyoruz...

    Babamın Bağlaması

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #1

    Cevdet Kudret Roman Ödülü, Attilâ İlhan Roman Ödülü, Fransa-Türkiye Edebiyat Ödülü ve Sait Faik Hikâye Armağanı sahibi Kemal Varol, sinemaya da uyarlanan romanı Âşıklar Bayramı’nın devamı olan Babamın Bağlaması’nda, merhaba ile hoşça kal arasındaki derin vadide yankılananlarla yine akıllardan çıkmayacak bir yolculuğa çağırıyor.

    Sayfa: 212

    On İki Hasta

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #2

    New Amsterdam dizisine de ilham olan On İki Hasta yalnızca hastanedeki deneyimlere odaklanmıyor; aynı zamanda dünyadaki adaletsizliğe, sosyal sorunlara, teröre, gıda endüstrisine ve sefalet içindeki yaşamlara da ayna tutuyor…

    Boş Dolaplar

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #3

    Boş Dolaplar, 1950’li yıllarda Fransa’daki sınıf sisteminden ve bir kadının sınıf atlamak, geçmişini unutmak için verdiği mücadeleden daha fazlasıdır. Bu roman, kültürel anlamda haklarından mahrum bırakılmışların kendi sesleriyle konuşmasına, gerek konusu itibarıyla gerek edebî biçimiyle, unutulmaz bir katkı sunuyor.

    Sayfa: 250

    Britanya Kahramanları

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #4

    Britanya Kahramanları, yakından tanıdığımız kahramanların az bilinen hikâyelerini, yeni tanışacağımız kahramanların hikâyeleriyle harmanlıyor ve ortaya, ortaçağın labirentlerinde modern okura rehberlik edecek değerli bir kaynak çıkıyor.

    Sayfa: 200

    Kayıp Uygarlıklar

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #5

    Önmeli uygarlıkları derinlenmesine işleyen kitap...

    Sayfa: 350

    Geri Dön Günışığım

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #6

    Michael Greenberg dünya çapında ün kazanan anı kitabı Geri Dön Günışığım’a bu cümleyle başlıyor ve kızı Sally’nin bipolar bozuklukla mücadelesini sarsıcı bir gerçekçilikle anlatıyor.

    Sayfa: 150

    Karar Ver Planla Harekete Geç

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #7

    Elinizde tuttuğunuz kitap, okullarda öğretilmeyen ama hayatınızı düzene koymak için ihtiyacınız olan bilgileri içeriyor ve doğru karar vermekten etkili düşünmeye, değişim yollarından sürdürülebilir sistemler kurmaya kadar pek çok süreci adım adım işliyor. Bireysel gelişimin ve başarının formülünden ziyade sürece odaklanarak davranışları değiştirmenin uzun vadedeki faydalarına odaklanıyor.

    Sayfa: 125

    Aristo ve Dante Dünyanın Sularına Dalıyor

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #8

    Aristo ve Dante Dünyanın Sularına Dalıyor’da ise Aristo ve Dante onlara karşı olan gerçek dünyada el ele kalabilmenin yollarını keşfedecek; zorbalarla savaşmayı, yeni arkadaşlıklar kurmayı, kendini anlatmayı ve acılarla yaşamayı öğrenecekler.

    Sayfa: 440

    Doğu Ekspresinde Cinayet - Bir Hercule Poirot Hikayesi

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #9

    Otuzdan fazla dile çevrilen Doğu Ekspresinde Cinayet, Agatha Christie'nin en çarpıcı romanlarından biridir.

    Sayfa: 64

    Yaz Evi Daha Sonra

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #10

    Yayınlandığı yıl Almanya’da bütün eleştirmenlerin büyük övgüleriyle karşılanan Yaz Evi, Daha Sonra, çağdaş öykücülüğe farklı bir pencere açmıştı.

    Sayfa: 152


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