Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar

Raflardaki yerini alan, yeni çıkan kitaplardan sizle için seçtiklerimiz...

Yeni haftaya yeni kitaplarla giriyoruz. Kitap raflarındaki yerini alarak, okurlarını bekleyen kitaplardan sizler için seçtiklerimiz...

İyi haftalar ve iyi okumalar diliyoruz...

Babamın Bağlaması

Cevdet Kudret Roman Ödülü, Attilâ İlhan Roman Ödülü, Fransa-Türkiye Edebiyat Ödülü ve Sait Faik Hikâye Armağanı sahibi Kemal Varol, sinemaya da uyarlanan romanı Âşıklar Bayramı’nın devamı olan Babamın Bağlaması’nda, merhaba ile hoşça kal arasındaki derin vadide yankılananlarla yine akıllardan çıkmayacak bir yolculuğa çağırıyor.

Sayfa: 212

On İki Hasta

New Amsterdam dizisine de ilham olan On İki Hasta yalnızca hastanedeki deneyimlere odaklanmıyor; aynı zamanda dünyadaki adaletsizliğe, sosyal sorunlara, teröre, gıda endüstrisine ve sefalet içindeki yaşamlara da ayna tutuyor…

Boş Dolaplar

Boş Dolaplar, 1950’li yıllarda Fransa’daki sınıf sisteminden ve bir kadının sınıf atlamak, geçmişini unutmak için verdiği mücadeleden daha fazlasıdır. Bu roman, kültürel anlamda haklarından mahrum bırakılmışların kendi sesleriyle konuşmasına, gerek konusu itibarıyla gerek edebî biçimiyle, unutulmaz bir katkı sunuyor.

Sayfa: 250

Britanya Kahramanları

Britanya Kahramanları, yakından tanıdığımız kahramanların az bilinen hikâyelerini, yeni tanışacağımız kahramanların hikâyeleriyle harmanlıyor ve ortaya, ortaçağın labirentlerinde modern okura rehberlik edecek değerli bir kaynak çıkıyor.

Sayfa: 200

Kayıp Uygarlıklar

Önmeli uygarlıkları derinlenmesine işleyen kitap...

Sayfa: 350

Geri Dön Günışığım

Michael Greenberg dünya çapında ün kazanan anı kitabı Geri Dön Günışığım’a bu cümleyle başlıyor ve kızı Sally’nin bipolar bozuklukla mücadelesini sarsıcı bir gerçekçilikle anlatıyor.

Sayfa: 150

Karar Ver Planla Harekete Geç

Elinizde tuttuğunuz kitap, okullarda öğretilmeyen ama hayatınızı düzene koymak için ihtiyacınız olan bilgileri içeriyor ve doğru karar vermekten etkili düşünmeye, değişim yollarından sürdürülebilir sistemler kurmaya kadar pek çok süreci adım adım işliyor. Bireysel gelişimin ve başarının formülünden ziyade sürece odaklanarak davranışları değiştirmenin uzun vadedeki faydalarına odaklanıyor.

Sayfa: 125

Aristo ve Dante Dünyanın Sularına Dalıyor





Aristo ve Dante Dünyanın Sularına Dalıyor’da ise Aristo ve Dante onlara karşı olan gerçek dünyada el ele kalabilmenin yollarını keşfedecek; zorbalarla savaşmayı, yeni arkadaşlıklar kurmayı, kendini anlatmayı ve acılarla yaşamayı öğrenecekler.

Sayfa: 440

Doğu Ekspresinde Cinayet - Bir Hercule Poirot Hikayesi

Otuzdan fazla dile çevrilen Doğu Ekspresinde Cinayet, Agatha Christie'nin en çarpıcı romanlarından biridir.

Sayfa: 64

Yaz Evi Daha Sonra

Yayınlandığı yıl Almanya’da bütün eleştirmenlerin büyük övgüleriyle karşılanan Yaz Evi, Daha Sonra, çağdaş öykücülüğe farklı bir pencere açmıştı.

Sayfa: 152