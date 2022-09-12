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Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar
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- 12.09.2022 - 09:04
Yeni haftaya yeni kitaplarla giriyoruz. Kitap raflarındaki yerini alarak, okurlarını bekleyen kitaplardan sizler için seçtiklerimiz...
İyi haftalar ve iyi okumalar diliyoruz...
Babamın Bağlaması
Sayfa: 212
On İki Hasta
New Amsterdam dizisine de ilham olan On İki Hasta yalnızca hastanedeki deneyimlere odaklanmıyor; aynı zamanda dünyadaki adaletsizliğe, sosyal sorunlara, teröre, gıda endüstrisine ve sefalet içindeki yaşamlara da ayna tutuyor…
Boş Dolaplar
Boş Dolaplar, 1950’li yıllarda Fransa’daki sınıf sisteminden ve bir kadının sınıf atlamak, geçmişini unutmak için verdiği mücadeleden daha fazlasıdır. Bu roman, kültürel anlamda haklarından mahrum bırakılmışların kendi sesleriyle konuşmasına, gerek konusu itibarıyla gerek edebî biçimiyle, unutulmaz bir katkı sunuyor.
Sayfa: 250
Britanya Kahramanları
Britanya Kahramanları, yakından tanıdığımız kahramanların az bilinen hikâyelerini, yeni tanışacağımız kahramanların hikâyeleriyle harmanlıyor ve ortaya, ortaçağın labirentlerinde modern okura rehberlik edecek değerli bir kaynak çıkıyor.
Sayfa: 200
Kayıp Uygarlıklar
Önmeli uygarlıkları derinlenmesine işleyen kitap...
Sayfa: 350
Geri Dön Günışığım
Sayfa: 150
Karar Ver Planla Harekete Geç
Elinizde tuttuğunuz kitap, okullarda öğretilmeyen ama hayatınızı düzene koymak için ihtiyacınız olan bilgileri içeriyor ve doğru karar vermekten etkili düşünmeye, değişim yollarından sürdürülebilir sistemler kurmaya kadar pek çok süreci adım adım işliyor. Bireysel gelişimin ve başarının formülünden ziyade sürece odaklanarak davranışları değiştirmenin uzun vadedeki faydalarına odaklanıyor.
Sayfa: 125
Aristo ve Dante Dünyanın Sularına Dalıyor
Aristo ve Dante Dünyanın Sularına Dalıyor’da ise Aristo ve Dante onlara karşı olan gerçek dünyada el ele kalabilmenin yollarını keşfedecek; zorbalarla savaşmayı, yeni arkadaşlıklar kurmayı, kendini anlatmayı ve acılarla yaşamayı öğrenecekler.
Sayfa: 440
Doğu Ekspresinde Cinayet - Bir Hercule Poirot Hikayesi
Otuzdan fazla dile çevrilen Doğu Ekspresinde Cinayet, Agatha Christie'nin en çarpıcı romanlarından biridir.
Sayfa: 64
Yaz Evi Daha Sonra
Yayınlandığı yıl Almanya’da bütün eleştirmenlerin büyük övgüleriyle karşılanan Yaz Evi, Daha Sonra, çağdaş öykücülüğe farklı bir pencere açmıştı.
Sayfa: 152